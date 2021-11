Mircea Rednic lămurește conflictul cu Deian Sorescu: “Nu am nimic cu nimeni, dar Dinamo nu stă într-un jucător”

a vorbit pe larg la conferința de presă despre și explicat că nu a existat niciun conflict care să escaladeze nici după meciul cu Gaz Metan, nici după partida cu Sepsi.

Antrenorul „câinilor” a declarat că a purtat mai multe discuții cu jucătorul iar mini-vacanța nu a fost o formă de pedeapsă pentru golgheterul lui Dinamo.

Mircea Rednic lămurește „excluderea” din lot a lui Deian Sorescu: „I-am zis să își ia prietena la munte, la mare”

Mircea Rednic a încercat să îl trezească pe Deian Sorescu la realitate și a declarat că a luat decizia să îi dea câteva zile libere pentru a se reseta: „Vreau să clarific o situație. El trebuia să vină aici cum a venit Răuță. Eu am martori echipa, staff-ul, că nu a fost nimic din ce se scrie. V-a explicat și președintele.

A fost o discuție normală la 2-0 pentru adversar. I-am reproșat tactic și am ridicat vocea când el a motivat cu probleme personale. De-asta l-am și scos la pauză. Poate s-a repezit la vreo ladă. De ce scrieți lucruri care nu sunt adevărate?

După meciul cu Sepsi l-am chemat de față cu staff-ul tehnic. Nu ai cum să ai o discuție bărbătească cu un om care stă cu capul în pământ. A venit și și-a cerut scuze față de mine și la antrenament față de jucători,

L-am chemat în birou și i-am zis că nu îmi place atitudinea lui la antrenamente și pe teren. I-am zis să își ia prietena la munte, la mare, la Istanbul, să se ducă să uite. A zis da și a doua zi a venit la antrenament. A doua zi a venit cu logodnica lui și voia să intre și la antrenament. Asta m-a deranjat”.

Mircea Rednic a avut încă o discuție cu Deian Sorescu: „S-a antrenat separat”

„L-am chemat încă o dată și i-am spus din nou. Nu pot să lucrez cu 36 de jucători. El s-a antrenat separat cu alți jucători. Nu a mers la echipa a doua. Dinamo nu ar trebui să stea într-un singur jucător. Eu am nevoie de Deian Sorescu pe care îl cunosc eu de la începutul sezonului.

El vine la mine și se simte mai bine fundaș dar trebuie să îmi faci faza defensivă. În prima repriză a fost bulevard pe partea lui. Șansă dau la toată lumea. Trebuie să fie concentrat și să pună ca importantă clubul. Nu se poate face nimic acum. Nu e perioadă de transferuri și nu are oferte.

Acum a pierdut și echipa națională și randamentul lui nu e cum și-ar fi dorit el. El probleme nu are. Financiar sunt toți cu salariile la zi. L-am simțit mult mai implicat la antrenament. Sunt lucruri normale, clare. Eu nu am nimic cu nimeni!”, a încheiat „Puriul” subiectul.

Rednic, mulțumit de noii veniți: „Dacă nici CFR-ul nu batem atunci pe cine?”

Rednic le atrate atenția jucătorilor că acum plătesc pentru faptul că au refuzat să se antreneze în vară și să joace meciuri amicale: „După ce au venit din Turcia nu s-au mai antrenat, au făcut grevă. Acum au de suferit. Trei sunt pe banca de rezerve. Nu am reușit să îl facem pe Carp. Cei veniți sunt bine. Cei care au venit au nevoie de o perioadă de acomodare și să își revină din punct de vedere fizic.

Au dat un tonus și de concurență și agresivitate. Ăia care sunt de trei-patru ani aici să nu supere pe unul sau pe altul. Când m-am dus la Standard, cele mai urâte accidentări erau la antrenamente.

Eu știu că ultima ofertă care a venit a fost din partea lui Gigi Becali. Și fiică-mea se interesează și a avut și va avea ofertă pentru el. Cum a evoluat în ultima perioadă nu e okay. Chiar nu am vrut să ajungă aici dar nu se mai putea continua așa. Vreau lideri nu în afara vestiarului. În vestiar și în teren.

Eu l-am forțat pe Espinosa. A jucat trei meciuri la rând titular. Nu aveam soluții. Decât Crețu, de care nu sunt mulțumit și Borcea. Dacă nici pe CFR nu batem pe cine mai bați?

Mircea Rednic, program spartan în pauza pentru meciurile naționalei: „Vom juca două amicale”

„Dacă la ei lipsește un jucător nu e o problemă. La mine e altceva. Sunt jucători care abia așteaptă să intre. Pe bancă vor fi și cei care au venit mai târziu. Îmi lipsește Filip, Răuță, Itu. Nu e ușor. Au două echipe foarte bune.

Au dispărut aparatele fitness din sală, GPS-ul, bicletele, mașinile au fost vândute imediat. La noi intră cine vrea și cine nu vrea. Mai puțin lobonțica. Nu avem portar la Săftica. Lăsați-mă vă rog cu investitorii! Situația nu e clară. Când vom scăpa de datorii vor veni și investitorii. Nu se poate să accepți să faci contracte de 30.000 pe lună. E un fundaș care e în probe.

Am un meci amical miercuri și unul sâmbătă. Are ambele picioare. Mie îmi place. E din Austria. Nu știm unde vom juca. Sâmbătă vom juca cu Petrolul. Nici un caz nu vom juca aici. Am promisiune că se va proteja terenul. Nu e o stiuație normală ce se întâmplă. De ce să nu jucăm pe Arena Națională?

Moldoveanu nu poate să joace la echipa a doua pentru că nu e pe lista de 15 jucători. A avut o infecție și vine după patru zile de pauză”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă dinainte meciului cu CFR Cluj