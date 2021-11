Mircea Rednic le arată pisica celor din DDB: „Știți că nu am avut bani să facem ultimele două deplasări?”

Având în vedere rezultatele dezastruoase înregistrate de Dinamo, în ultima perioadă, Daniel Șendre a avut un comentariu „acid”, la Gold FM, pentru Mircea Rednic, amintindu-i că salariul său este unul dintre cele mai mari din Liga 1.

În prezent, Dinamo se află pe penultimul loc din Liga 1, cu opt puncte obțnute după 16 meciuri jucate.

Mircea Rednic le arată pisica celor din DDB

a venit rapid cu o replică, susținând că, la Dinamo, se implică inclusiv din punct de vedere financiar. Totodată, îndeamnă la calm și spune că își va atinge obiectivul de a evita retrogradarea, la finalul actualului sezon.

ADVERTISEMENT

„Care fani? Este acelaşi fan care critică jucătorii şi care îşi dă cu părerea. Acest fan ştie că noi nu am avut bani să plătim motorina să facem două deplasări la Buzău şi Ploieşti? El ştie că autocarul nu avea asigurare şi a trebuit să plătească Rednic şi motorină şi asigurare? El ştie că Rednic a renunţat la o parte din salariu ca să închiriem patru maşini? El ştie că deplasarea viitoare o plăteşte tot Rednic pentru că nu avem bani?

Eu cred că este o părere a lui şi a altora pentru că nu avem rezultate, şi este normal să fie aşa. Este o situaţie care mă surprinde în ultima perioadă, pentru că DDB, din punct de vedere financiar, de când am venit eu, a scăzut.

ADVERTISEMENT

Acum când avem mai multă nevoie, pentru că am spus care sunt problemele. Am avut o discuţie cu mai mulţi reprezentanţi ai DDB. Ei au făcut un efort mare de tot şi Dinamo continuă în Liga I pentru că ei s-au implicat, şi cu salarii, şi au acoperit şi datoriile la stat.

Eu am un respect deosebit pentru suporteri, dar nu apărem aşa dintr-odată să destabilizăm. Avem nevoie de fani, chiar dacă se manifestă negativ faţă de jucători. Asta e clar. Nici vorbă de discuţii”, a declarat Mircea Rednic, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu FC U Craiova.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic: „Sigur că reuşim să ne îndeplinim obiectivul!”

„Domnul Mureşan a fost şi acum prezent la Săftica. Nu a fost nicio discuţie cu domnul Mureşan, pentru că şi dânsul a adus o parte din jucători şi eu am adus. Eu am încredere în jucători, au toată susţinerea din partea mea, eu sunt responsabil de toate rezultatele.

Sunt obligat să am răbdare. Ştiam şi mi-am asumat riscul să vin să ajut Dinamo. Eu am zis că nu mai iau echipe în timpul campionatului, pentru că am păţit-o, dar nu puteam să refuz Dinamo.

ADVERTISEMENT

E responsabilitatea mea şi eu sunt sigur că reuşim să ne îndeplinim obiectivul, care este evitarea retrogradării, pentru că altceva nu ne putem permite.

Anul ăsta ne dorim să evităm retrogradarea şi să reuşim să mai plătim din datorii, să adunăm oameni care vor să investească, mai ales că planul de reorganizare a fost aprobat. Interesul nostru este ca Dinamo să rămână în prima ligă. Noi trebuie să rămânem uniţi, să arătăm ca o echipă, pentru că până acum nu am arătat ca o echipă”, a mai spus Mircea Rednic.