Mircea Rednic mai vrea jucători la UTA: „Suntem obligați să ne întărim!”

Antrenorul arădenilor vrea să mai aducă un atacant și un fundaș central la echipă, fiind de părere că Valentin Costache, care este o improvizație, este singurul care a adus un plus.

Mircea Rednic mai vrea jucători la UTA

lotul pe care îl are la dispoziție la UTA și a anunțat că va mai aduce jucători în pauza de iarnă, pentru a nu mai rămâne descoperit pe posturi:

„La meciul cu Slobozia am fost obligați să folosim al treilea portar, care nu a avut meciuri și nu are experiență. Dar nu o să mai fim în situația asta, chiar dacă Dejan și Popa sunt ok, voi mai aduce încă un portar.

În apărare, avem nevoie de un fundaș central, mai ales că Benga o să mai aibă cel puțin o lună jumate de recuperare. Deci nu mai vreau să mai rămânem descoperiți, nu mai vreau să improvizăm”.

„E clar că ne vom întări, suntem obligați!”

și a spus că este obligat să se întărească în perioada următoare: „Normal, vom aduce un atacant și un fundaș central. Toți antrenorii spun că se întăresc și normal că și eu vreau să ne întărim.

Nu vreau să vorbesc acum, mai e un meci. După meciul ăsta o să vă spun mai mult, dar mi se pare normal, din moment ce noi și la mijloc și în atac”.

„E clar că ne vom întări, suntem obligați. Făcând o comparație între atacanți, Costache, care e o improvizație e singurul care aduce un plus”, a mai spus Mircea Rednic.

În vară, UTA a fost echipa care a făcut cele mai multe transferuri, schimbând practic tot lotul. Atunci, Mircea Rednic a adus nu mai puțin de 22 de jucători noi la echipă.

Următorul meci pe care UTA îl va juca, va fi împotriva celor de la FC Botoșani, luni, pe 23 decembrie, de la ora 17:00. În momentul de față, UTA este clasată pe locul 12, cu 22 de puncte.