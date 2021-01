Mircea Rednic, meciul 25 împotriva FCSB-ului! Neînvins cu Dinamo, umilit când antrena alte echipe

Mircea Rednic se află față în față cu FCSB pentru a 25-a oară în confruntarea de la Ovidiu programată marți, de la ora 20:00. Este “dușmanul” tradițional al roș-albaștrilor, mai ales că în 11 dintre dueluri a fost pe banca rivalilor de la Dinamo.

Antrenorul Viitorului le-a creat mari bătăi de cap celor de la FCSB de-a lungul timpului, mai ales că este neînvins în fața roș-albaștrilor de pe 2 aprilie 2015 când Steaua reușea să învingă Petrolul cu 3-1.

Viitorul – FCSB va fi a 25-a confruntare în care Mircea Rednic va întâlni echipa patronată de Gigi Becali. Latifundiarul l-a dorit în anul 2018 pe Rednic la cârma echipei roș-albastre, dar Rednic n-a ajuns niciodată la echipă.

Mircea Rednic, meciul 25 împotriva FCSB-ului! I-a luat 6 ani să îi învingă pe rivali

Istoria confruntărilor Rednic – FCSB / Steaua a început pe 29 octombrie 2000. Atunci, Rednic era la prima experiență ca antrenor, după ce a pus “ghetele în cui”. Avea să încurce de două ori Steaua, scor 0-0 și 1-1, însă roș-albaștrii reușeau la finalul sezonului să câștige titlul. Este singurul titlu de antrenor în Liga 1 din cariera lui Victor Pițurcă.

Lui Mircea Rednic nu i-a mers bine împotriva Stelei la început de carieră. Nu a reușit să îi învingă pe roș-albaștrii până în 2006. Pe 29 august 2004, Mircea Rednic avea să sufere cea mai dură înfrângere în fața rivalei, 0-4, pe vremea când antrena Universitatea Craiova.

“Puriul” a fost pe banca Vasluiului la celebrul meci din ultima etapă a sezonului 2005-2006 când Steaua și Rapid se băteau la titlu. Roș-albaștrii au obținut o victorie categorică, scor 4-0, și aveau să fie încoronați pentru a doua oară la rând campioni.

Victorie memorabilă în Ghencea, în 2017! A pus capăt “secetei” de la Dinamo, care dura de 18 ani

În sezonul imediat următor, Mircea Rednic a preluat Dinamo, când avea să aducă ultimul titlu în Șoseaua Ștefan cel Mare. Avea să câștige ambele meciuri cu Steaua din acel sezon, primele victorii în fața lor din cariera de antrenor. Victoria din retur avea o semnificație specială, fiind obținută după o secetă de 18 ani pe Ghencea, scor 4-2.

O altă confruntare încheiată cu un scandal imens care a avut-o în prim plan pe Steaua, dar și pe Mircea Rednic, s-a disputat pe 20 martie 2008, la acel celebru scandal “Bricheta”. “Puriul” se afla pe banca Rapidului la meciul întrerupt în minutul 73 după ce o brichetă l-a lovit în cap pe arbitrul Alexandru Deaconu. Rapid conducea în acel moment cu 1-0, însă la comisii Steaua a câștigat cu 3-0, la masa verde.

Toate duelurile dintre Mircea Rednic și FCSB! Invincibil când antrena Dinamo

Mircea Rednic este neînvins cu Dinamo împotriva celor de la Steaua / FCSB. Din 11 meciuri disputate, Dinamo, cu “Puriul” pe banca tehnică a obținut 3 victorii și a înregistrat 8 remize. De altfel, ultimul meci direct între Rednic și roș-albaștrii a fost un meci Dinamo – FCSB, încheiat 1-1, pe 11 noiembrie 2018.

Istoricul întâlnirilor dintre Mircea Rednic și FCSB / Steaua:



Sezonul 2000-2001

29 octombrie 2000: Steaua – Rapid 0-0

16 mai 2001: Rapid – Steaua 1-1

Sezonul 2001-2002

5 august 2001: FCM Bacău – Steaua 0-1

Sezonul 2002-2003

27 octombrie 2002: Steaua – Rapid 2-1

26 aprilie 2003: Rapid – Steaua 1-2

Sezonul 2004-2005

29 august 2004: Steaua – U Craiova 5-0

Sezonul 2005-2006

3 decembrie 2005: Steaua – FC Vaslui 2-2

7 iunie 2006: FC Vaslui – Steaua 0-4

Sezonul 2006-2007

20 septembrie 2006: Dinamo – Steaua 1-0

7 aprilie 2007: Steaua – Dinamo 2-4

Sezonul 2007-2008

20 martie 2008: Rapid – Steaua 0-3

Sezonul 2008-2009

1 noiembrie 2008: Dinamo – Steaua 1-1

8 mai 2009: Steaua – Dinamo 1-1

Sezonul 2012-2013

30 septembrie 2012: Petrolul – Steaua 1-2

Sezonul 2014-2015

5 martie 2015: Petrolul – Steaua 1-1

2 aprilie 2015: Steaua – Petrolul 3-1

9 aprilie 2015: Steaua – Petrolul 0-1

Seonul 2015-2016

9 august 2015: Steaua – Dinamo 0-0

22 noiembrie 2015: Dinamo – Steaua 3-1

3 martie 2016: Dinamo – Steaua 0-0

6 martie 2016: Dinamo – Steaua 1-1

10 aprilie 2016: Steaua – Dinamo 1-1

20 aprilie 2016: Steaua – Dinamo 2-2

Sezonul 2018-2019

11 noiembrie 2018: Dinamo – FCSB 1-1

Mircea Rednic a lăudat FCSB înainte de confruntarea directă cu Viitorul

Bilanțul confruntărilor dintre Mircea Rednic și FCSB este favorabil roș-albaștrilor. Împotriva echipelor antrenate de Mircea Rednic, formația patronată de Gigi Becali a obținut 8 victorii, 12 egaluri și a suferit 4 înfrângeri.

Înaintea meciului dintre Viitorul și FCSB, “Puriul” i-a lăudat pe adversari, despre care a spus că sunt echipa momentului în Casa Pariurilor Liga 1

“Preocuparea noastră este să ne refacem şi apoi să abordăm cu entuziasm şi încredere acest meci. Jucăm cu cea mai în formă echipă, echipa de pe primul loc. Şi se află acolo meritat la felul cum joacă. Un lucru pozitiv e că nu am luat gol la Arad, chiar dacă nu am reuşit să câştigăm.

Asta nu s-a mai întâmplat de 9 etape. Defensiv trebuie să fim foarte atenţi, pentru că FCSB are jucători care pot face oricând diferenţa, jucători de calitate. Are şi rezerve foarte bune. De asta spun, şi e realitatea, FCSB este echipa cea mai bună în momentul de faţă. Dar meciul va fi acasă, iar eu am mare încredere în echipă şi jucători. Pentru noi este examenul cel mai important şi cel mai dificil”, a spus Rednic înaintea meciului.