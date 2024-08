Mircea Rednic, mesaj acid după UTA – Farul 1-1: „Nu am nevoie de comisioane!” Ce l-a deranjat pe „Puriu”

UTA Arad a adus foarte mulți jucători străini odată cu venirea lui Mircea Rednic la echipă. Fanii formației arădene au afișat un banner la pe care scria mesajul: „Prin mingicari aduși pe comisioane, spiritul alb-roșu dispare”. Tehnicianul le-a răspuns suporterilor.

Mircea Rednic le-a răspuns fanilor arădeni: „Nu am nevoie de comisioane!”

Deși UTA Arad a rămas în primul eșalon și chiar a propus un fotbal calitativ în ultima perioadă, suporterii nu sunt de acord cu politica de transferuri a echipei.

ADVERTISEMENT

„Puriul” a comentat la finalul remizei înregistrate acasă cu Farul gestul suporterilor echipei sale.

„Eu zic că sunt transferuri bune. Voi știți că jucătorii români sunt foarte scumpi acum? Din cauza legilor și a obligațiilor care s-au dat.

ADVERTISEMENT

De aceea echipele preferă să ia jucători străini. Am avut destui underi, și pe teren. Acum o etapă am avut 6, acum două etape am avut 7.

„Lăsați-o cu comisioanele, nici familia Rednic nu are nevoie”

Lăsați-o cu comisioanele, nici familia Rednic nu are nevoie. Nu mai vorbiți de comisioane, trebuie să fii tâmpit, cretin. Dovezi, nu ce se scrie prin articole.

ADVERTISEMENT

Lucrurile sunt clare cu jucătorii. Este un buget, nu discut eu de salarii. Se dă comision exact un salariu, ei vin vreo trei, toți au impresar, vreo doi, trei”, a spus Mircea Rednic după meci.

UTA Arad a pierdut 3 puncte mari pe final

UTA Arad a fost aproape de o victorie mare chiar la ea acasă contra fostei campioane a României. Oaspeții au egalat în minutele de final, spre dezamăgirea lui Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul arădenilor a fost indignat de cum au gestionat elevii săi situația de pe teren: „Am certat pe toată lumea, cum să pierzi două puncte atât de ușor? Sunt chichițe care țin de experiență, au fost niște greșeli în lanț. Mai erau două minute, nu aveai voie să nu câștigi.

Am avut niște faze… Sunt multe puncte pe care noi le-am pierdut. Trebuie să gestionezi altfel partidele. Nici nu știu dacă mai erau două minute. Păcat, mare păcat”, a spus Rednic despre meci.