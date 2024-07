Mircea Rednic, mesaj ironic pentru un jucător înainte de UTA – Universitatea Cluj: „Gata cu roșiile“

UTA Arad primește vizita celor de la Universitatea Cluj în etapa a treia a SuperLigii, într-un meci tare. Cele două echipe livrează un fotbal de calitate, fiind pe podiumul play-out-ului din sezonul trecut al primului eșalon.

Mircea Rednic, avertisment pentru un jucător

Mircea Rednic, antrenorul celor de la UTA, a intrat în sufletul arădenilor după performanțele bune ale echipei. „Puriul“ a transformat echipa dintr-o gravitantă la retrogradare într-o formație de mijlocul clasamentului, cu pretenții de play-off.

Andrei Dumiter este indisponibil pentru UTA la meciul următor, fiind la București. Atacantul se tratează de pubalgie, iar Cristian Mihai îl va înlocui. Însă, tehnicianul glumește pe seama jucătorului, care are un hobby cel puțin interesant.

„De două meciuri Mihai e la fermă, la taică-so și i-am zis: ‘Gata, cu roșiile!’ Să vină la treabă, la fotbal, să joace simplu și eficient acolo, să nu mai filosofeze. I-am spus să nu creadă că după un sezon de primă ligă foarte bun e deja mare mijlocaș, el trebuie să joace simplu și cât se poate de corect”, a fost mesajul lui Rednic pentru Cristian Mihai.

Ce spune Rednic despre meci

Partida va avea loc în ziua de luni, de la ora 19:00, pe stadionul Francisc von Neuman, cu un public extrem de numeros. Programul celor de la UTA și deplasarea de la Craiova (4-2).

„Independent de probleme, trebuie să rezolvăm meciul de luni, în compania unei echipe importante. Vorbim de U. Cluj, care schimbă și ea mult, dar nimeni nu zice nimic…În fiecare perioadă de transferuri sunt 10-12 jucători noi.

Au buget mai mare decât noi, ne-au luat trei jucători din zbor, pe Rață, Popescu și Blănuță. Mititelu își dăduse acordul ca Blănuță să vină la noi, dar l-a influențat Rață. Asta e, vrem să câștigăm, mai ales că după două meciuri avem un singur punct, poate meritam încă două…

Iar pentru noi acum încep – practic – jocurile cu echipele ce vreau în play-off, căci Rapid și Craiova vor campionatul și cupa. Clujul își dorește play-offul, dar și noi vrem asta, așadar suntem echipe cu același obiectiv.

Prin urmare, e un examen foarte important, sunt sigur că mai ales acasă, cu atmosfera de la meci, băieții sunt pregătiți. Trebuie luăm cele trei puncte, nu contează maniera, dacă facem sau nu spectacol, doar să luăm punctele pentru a ține aproape de celelalte echipe.

Important la început de campionat să nu mai facem greșelile din trecut și să luăm cât mai multe puncte. Mai ales că după aceea urmează meciuri condiderate mai ușoare”, a spus Rednic, la conferința de presă.

Duelul Rednic – Sabău se anunță tare

Mircea Rednic a spus că este o bucurie pentru el să se revadă cu Ioan-Ovidiu Sabău, antrenorul „studenților‘. „Puriul“ a reamintit de ultimul meci dintre cele două echipe, unde .

„E o plăcere să mă văd cu Neluțu, în ultimele două săptămâni nu am mai vorbit. Avem și amintiri plăcute de la jocurile cu U Cluj, dar și mai puțin plăcute. Am pierdut ultimul de acasă cu ei, cu 1-0, dar eu nu am fost pe bancă. Eram după infarct, de aia am pierdut, e clar”, spune Mircea Rednic.