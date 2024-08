Mircea Rednic, moment de răbufnire înainte de FCSB – UTA Arad. “Puteam să îmi văd de treabă după ce am făcut infarct”

La meciul cu Farul Constanța, suporterii “Bătrânei Doamne” au afișat un banner care l-a deranjat pe tehnicianul de 62 de ani. Așadar, la conferința de presă care a avut loc înainte de FCSB – UTA Arad, .

Mircea Rednic, moment de răbufnire înainte de FCSB – UTA Arad

Antrenorul arădenilor s-a supărat pe reacția fanilor, care nu înțeleg problemele financiare ale clubului. Așadar, .

Așadar, tehnicianul “Bătrânei Doamne” a decis că va continua lupta alături de echipa sa în noul sezon, indiferent de probleme. Așadar, Rednic a decis că nu va pleca de la echipă după ce a obținut cea mai bună clasare în campionat din istorie.

“Românul nici nu ne-a băgat în seamă. Au venit numai jucători liberi, noi nu avem banii lui FCSB. Nu se dau bani la semnătură aici. Nu mai fabulaţi, nu mai inventaţi. Un salariu comision atât se poate la noi.

(n.r. despre momentul cu banner-ul – Prin mingicari aduşi pe comisioane, spiritul alb-roşu dispare) Chiar m-a deranjat, ar trebui să le fie ruşine pentru banner-ul care a apărut, era cred de anul trecut, ca era aşa mototolit. Şi atunci tot aşa, acum un an tot aşa vorbeau. Eu zic că la meciurile pe care le am avut noi, pe statistică am pierdut patru puncte.

“Puteam să îmi văd de treabă după ce am făcut infarct”

Rednic nu are nevoie de combinaţii, nu o mai tot frecaţi cu astea. Dacă eram răutăcios puteam să le raspund. Puteam să îmi văd de treabă după ce am făcut infarct, dar nu puteam să plec aşa, am stat peste indicaţiile medicale şi am luat locul șapte.

Cea mai bună performanţă în ultimii 50 de ani! Ce analizaţi?! Ce vorbiţi? Domnul primar a zis clar a fost singurul an în care n-am avut emoţii. Sunt deranjat de lipsa unora!

Eu nu plec! N-am plecat când trebuia să plec pentru sănătate! Mă descurc că îmi e mai greu, mai şi ameţesc pe căldurile ăstea dar nu mă las!

Prima de menţinere am luat acum, după un an, şi s-a dus la jucători după meciul cu Slobozia. Hai mai faceţi şi voi eforturi, eu nu am cerut bani, nici la primărie! Eu nu am teren de antrenament! Trebuie mai multă realitate”, a spus Mircea Rednic la conferința de presă.

UTA Arad va face deplasarea la București pentru meciul cu FCSB din etapa a 8-a din SuperLiga. Duelul va avea loc duminică, 1 august, de la ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.