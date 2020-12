Mircea Rednic, nemulțumit de programarea meciului cu FC Botoșani: ”Au o zi în plus de odihnă”. Video

Antrenorul echipei FC Viitorul, Mircea Rednic, este nemulțumit de programarea meciului cu FC Botoșani, deoarece moldovenii au o zi în plus de odihnă.

”Puriul” a debutat în etapa trecută pe banca tehnică a formației patronate de Gică Hagi și a remizat 1-1 în fața Chindiei Târgoviște.

La finalul întâlnirii de la Giurgiu, tehnicianul l-a înțepat pe predecesorul său, spaniolul Ruben de la Barrera, și a acuzat faptul că jucătorii sunt nepregătiți fizic.

Ce îl nemulțumește pe Mircea Rednic înaintea meciului cu FC Botoșani

”Un meci important pentru noi. Ne dorim foarte mult să terminăm anul în primele șase, pe un loc de play-off. E îmbucurător că am reușit să recuperăm cei doi jucători acidentați, pe Ganea și pe Boboc. În acest moment nu avem niciun jucător cu probleme medicale, e bine că am soluții”, a declarat tehnicianul Viitorului într-o conferință de presă.

”Botoșani este o echipă abonată și care își dorește să joace în play-off. Va fi un meci greu pentru că au jucători cu calitate. Este o echipă care joacă un fotbal spectaculos, ofensiv. Noi trebuie să ne luăm toate măsurile, în special pe faza de contraatac. Mâine ne dorim să ne impunem jocul din primul minut.

Îmi doresc să jucăm fotbal de calitate 90 de minute, sper să ținem. Cei de la Botoșani au o zi în plus de odihnă, iar noi am avut și deplasarea la Giurgiu, dar jucătorii se simt bine, sunt refăcuți. Le-am spus că în perioada asta le voi da tuturor șansa să joace, mai ales că am șansa să fac 5 schimbări și le voi folosi”, a declarat nemulțumit Mircea Rednic despre programarea meciului cu FC Botoșani.

”La meciul cu Chindia am făcut un joc bun până la eliminarea lui Cojocaru. Sunt mulțumit, îmi dă încredere mie și jucătorilor. Mi-a plăcut prima repriză și felul în care am controlat jocul. Ne-am creat ocazii de gol, am ajuns cu ușurință în fața porții, am avut o posesie bună, o mișcare a jucătorilor. Asta îmi doresc și de la acest meci, mai puțin mă interesează adversarul”, a continuat el.

”Și Botoșaniul are o situație mai delicată, de aceea trebuie să fim foarte atenți și să tratăm meciul cu seriozitate. Pe mine mă interesează punctele, le-am și spus jucătorilor mai puțin spectacol.

Trebuie să fim eficienți și să ținem aproape de cei din fața noastră. Sunt trei puncte importante, dar nu trebuie să ne gândim doar pe moment, urmează și alte meciuri importante. Mi-aș dori ca diferența să o facă jocul echipei”, a încheiat Rednic.

