Mircea Rednic, nervos după Sepsi – UTA 1-0: „Noi suntem singurii vinovați! Cei de la VAR au ieșit la un ceai”

Antrenorul arădenilor și-a certat jucătorii, despre care a spus că au comis mai multe greșeli. „Puriul” își dorește ca de la următorul meci, fotbaliștii săi să arate o altă atitudine.

Mircea Rednic, nervos după Sepsi – UTA

Mircea Rednic a fost nervos după înfrângerea pe care : „Ori am intrat pe vârfuri, ori am intrat cu frică. Nu am câștigat dueluri, chiar nu înțeleg.

Nu am dat peste o echipă wow! Dar i-am lăsat să-și facă jocul. Am prins și un portar în formă. Nu vreau să spun că adversarul era de bătut, fac o analiză despre echipa mea.

Nu poți să te prezinți astfel pentru că nu ai nicio șansă. Mai mult decât un egal nu ai cum să reușești. Am pregătit într-un fel jocul, dar pe teren am arătat altceva.

Nu mi-a plăcut felul în care ne-am prezentat. Am pregătit jocul, știam că nu trebuie lăsat Cosmin Matei liber, iar golul l-am luat din out, n-are voie să dea așa de nestingherit la poartă”.

„E vina noastră!”

„E vina noastră! Nu era un meci nici noi să-l câștigăm, nici ei să-l câștige. Poate că cei de la VAR erau la un ceai și nu au dat penalty, dar nu vreau să vorbesc despre asta.

Sunt supărat, sunt puțin dezamăgit de Pedro, el trebuia să facă legătura la mijlocul terenului. E vina noastră, nu meritam să câștigăm după cum ne-am comportat astăzi”, a .

„Fabry a intrat destul de bine, chiar sunt mulțumit de cum l-am văzut că a intrat, sunt alții de la care așteptam mai mult și nu s-au ridicat la un nivel atât de bun.

A fost acel penalty, dar chiar nu vreau să vorbesc despre el… nu mai contează. Tot ce contează este că noi nu ne-am ridicat la un nivel bun”, a mai spus antrenorul arădenilor.