Mircea Rednic, nervos pe arbitraj după Rapid – UTA 2-0: „A căzut în capcană”. „Bătrâna Doamnă”, fără victorie cu giuleștenii în SuperLiga

UTA a rămas fără victorie cu Rapid de când ambele formații s-au întors în SuperLiga. l-a supărat teribil pe Mircea Rednic. „Puriul” a pus tunurile pe centralul partidei Szabolcs Kovacs.

UTA, fără victorie în SuperLiga cu Rapid. Mircea Rednic a cedat nervos: „A venit un penalty foarte ușor”

Mircea Rednic a contestat vehement În minutul 70, Ibrahima Conte l-a faultat pe Aaron Boupendza în suprafața de pedeapsă și i-a permis gabonezului să înscrie primul său gol în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

„O înfrângere dureroasă la felul în care am jucat. Prima repriză a fost echilibrată cu un plus pentru echipa mea. Nu îmi dau seama ce s-a întâmplat la pauză. Nu ai voie să iei gol din fază fixă în minutul 47. Normal că ne-am desfăcut, ne-am creat ocazii, am ieșit la joc.

A venit un penalty, foarte ușor. Nu poți să dai așa ceva. A fost o ținere ușoară, nu era o situație periculoasă. Au căzut în capcană și arbitrul și cei de la VAR. La 2-0 s-a jucat pe contre. Asta le-am reproșat”, a spus antrenorul arădenilor.



ADVERTISEMENT

„Mingile nu s-au lipit de mănușile lui”

Mircea Rednic s-a luat și de proprii jucători, în frunte cu Robert Popa. Tehnicianul și-a certat goalkeeperul pentru declarațiile pe care le-a dat după meciul din Giulești.

„Să nu exagereze nici Popa. Mingile nu s-au lipit de mănușile lui. Fiecare să își vadă de locul lui și să nu vorbească de atacanți. De prezență, de efort, nu am ce să le reproșez. Au fost două momente de care Rapidul a profitat.

ADVERTISEMENT

Au început bine, când intri în minutul 47 și dai gol… Au și tras și de timp. De nu au dat la mingi lungi pe atacant. Ei își urmăresc interesul. Mi s-a păruit o diferență între Dinamo și Rapid. Nici n-am avut mari ocazii aici. Au fost câteva șuturi. Au un portar cu salariu mare, cu buget mare.

E foarte strâns campionatul. Sunt echipe cu pretenții, echipe care au făcut investiții. Șumudică a zis și de Rareș că nu mai are nicio șansă și meciul următor a jucat și a dat gol”, a declarat Mircea Rednic, după Rapid – UTA 2-0.

ADVERTISEMENT

După 16 etape, UTA este pe locul 11, cu 18 puncte, la cinci lungimi de play-off. Următorul meci al „textiliștilor” se anunță unul la fel de complicat. În etapa a 17-a, UTA va primi vizita Universității Craiova.