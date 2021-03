Mircea Rednic nu are milă de jucătorii naționalei: „Nu doar axul central e problema”

Antrenorul Viitorului Constanța, Mircea Rednic, a comentat evoluția tricolorilor în partida câștigată cu 3-2 contra Macedoniei de Nord. Tehnicianul a criticat disciplina fotbaliștilor lui Rădoi, pe faza defensivă.

Rednic crede că este nedrept ca doar jucătorii din axul central să fie criticați pentru situațiile periculoase create de adversarii din meciul de joi. Fostul antrenor al lui Dinamo crede că mijlocașii centrali folosiți de Rădoi sunt soluții prea ofensive.

Tehnicianul este de părere, totuși, că selecționerul merită felicitat pentru modul în care a arătat echipa sa la meciul cu macedonienii și consideră că doar disciplina tactică ar trebui îmbunătățită.

Mircea Rednic nu are milă de jucătorii naționalei. Laudă, totuși, faza ofensivă

Antrenorul Viitorului a lăudat prestația ofensivă a echipei naționale și modul în care Mirel Rădoi a ales primul 11. Însă Rednic a remarcat și că apărarea a dat din nou semne de slăbiciune.

„Trei puncte importante, mai ales ținând cont de situația noastră. Bine că am câștigat. Merită felicitat Rădoi în inspirația pe care a avut-o în alegerea primului 11. Din punct de vedere ofensiv am arătat foarte bine.



Probleme sunt în apărare, aceleași probleme pe care le-am avut și anul trecut. Ar trebui să le rezolvăm pentru că trebuie să recunoaștem că am avut și noroc. Ei au avut câteva situații până să marcăm noi”, a declarat tehnicianul la Telekomsport.

Problemele vin de mai sus: „Trimiți taxiul ca să vină în zona lor”

Mircea Rednic a apărat jucătorii din axul central și consideră că ei au fost insuficient sprijiniți de oamenii care joacă pe poziții mai avansate în teren. Antrenorul crede că inclusiv apărătorii laterali au fost prea expuși.

„Acum am văzut că lumea critică axul central, apărătorii, dar nu numai apărătorii sunt de vină. Noi trebuie să învățăm să ne apărăm cu toată echipa. Sunt câțiva jucători care, în momentul în care am terminat acțiunea, trebuie să trimiți taxiul ca să vină în zona lor.

Iar fundașii laterali au avut mult de suferit, Bancu și Popescu, plus axul central, că cei doi mijlocași centrali sunt mai mult mijlocași ofensivi decât defensivi, iar adversarul și-a creat multe situații de a marca.

Aceeași problemă am avut-o și anul trecut, cu Austria și Norvegia. Când există mai multă calitate în echipa adversă, iei câte patru. Aici am avut noroc. Eu zic că doar aici ar mai trebui să lucreze Mirel, pentru că, la felul cum a stat echipa, ar trebui să fim pozitivi”, a mai spus Rednic.

