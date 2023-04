Mircea Rednic nu dezarmează după U Cluj – UTA: „Meritam victoria!”. S-a enervat din cauza arbitrajului: „A luat două decizii împotriva noastră!”

„Puriul” este încrezător în echipa sa și crede că poate obține evitarea retrogradării, principalul obiectiv al arădenilor. Unicul gol al duelului dintre U Cluj și UTA a fost înscris din penalty de Dan Nistor, în minutul 41.

Mircea Rednic nu dezarmează după U Cluj – UTA

Mircea Rednic nu dezarmează după înfrângerea suferită de , scor 0-1, și le transmite jucătorilor că are încredere în ei că pot să evite retrogradarea:

„Nu vreau să vorbesc despre arbitraj, eu zic că am făcut un meci bun! Am dat și gol, n-am primit niciun gol… nu se poate așa ceva. Cred că Miron s-a împiedicat de iarba asta hibrid.

Tu iei două decizii doar împotriva noastră… nu știu, ei nu au dat un șut pe poartă, ce pot să le reproșez jucătorilor? Eu cred că meritam să ne calificăm, păcat că meciul a fost decis nu de VAR, de arbitru.

Nu era o fază de fault. Am avut situații, am avut ocazii, am avut și ceva probleme de accidentări, jucători care după minutul 60 au avut crampe, Chindriș a făcut o mică ruptură

„Rămân cu un gust amar!”

„E stres mult, e dificil, toată lumea își dorea ca noi să ajungem în finală, noi acum ne gândim la meciul de marți. Noi am dat gol și a fost anulat, ei nu au dat gol, dar au dat gol. Trist… e nemeritat.

Jucătorii au reacționat foarte bine, am avut situații, dar n-am reușit să dăm gol. Ce să le reproșez? Sincer, n-am ce să le reproșez. Rămân cu un gust amar și am înțeles că nu e prima dată când se întâmplă așa ceva… poate nu îi place UTA”, a .

„Când faci greșeli împotriva unei echipe și tu ești delegat la aceeași echipă… mai pe românește ți se rupe. Îl felicit pe Neluțu și îi doresc să câștige cupa, dacă noi nu am putut.

Noi suntem obligați să câștigăm toate meciurile, este o situație dificilă! Mai avem patru meciuri și trebuie să încercăm să le câștigăm pe toate, pentru a ne salva”, a mai spus „Puriul”.