Mircea Rednic și Adrian Mutu au devenit protagoniștii unui schimb de replici de la distanță. Primul care a ieșit la atac a fost experimentatul antrenor de la UTA Arad. Disputa a plecat de la faptul că , în timp ce varianta Mircea Rednic nu a fost luată în seamă de oficialii de la Casa Fotbalului.

Mircea Rednic nu face pasul în spate în disputa cu Adrian Mutu: „N-am de ce să-mi cer scuze. Nu se poate compara cu mine”

„Luat ca performanțe, Mutu se poate compara cu mine?”, . Fostul antrenor de la Rapid sau CFR Cluj i-a răspuns „Puriului” în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al naționalei României l-a acuzat pe Mircea Rednic de “lipsă de respect, profesionalism, colegialitate și diplomație”. Replica lui Mircea Rednic nu a întârziat să apară. La conferința de presă premergătoare meciului Unirea Slobozia – UTA Arad, Rednic a mărturisit că nu are de ce să își ceară scuze.

“Am spus doar că nu se poate compara cu mine. E un lucru realist. Vorbesc ca antrenor. Nu știu de ce l-a deranjat. Mi-a trimis un mesaj și mi-a zis că e lipsă de respect. N-a fost lipsă de respect!

ADVERTISEMENT

Statistica arată că nu se poate compara cu mine încă. El e mai tânăr, are tot viitorul în față. I-am și transmis că îi doresc să aibă mai multe performanțe decât mine. N-am de ce să-mi cer scuze. Eu am spus ceea ce cred și am vorbit pe acte. Ați mai înflorit voi, dar asta e altceva”, a declarat Mircea Rednic.

Adrian Mutu, răspuns categoric pentru Mircea Rednic: „I-am spus lucrurile astea în față”

Adrian Mutu a fost vizibil deranjat de declarațiile ascuțite ale lui Mircea Rednic. Fost selecționer al naționalei U21 a României, Mutu a fost pe lista Federației Române de Fotbal cu posibilii înlocuitori ai lui Edi Iordănescu pe banca naționalei României de seniori.

ADVERTISEMENT

„Nu știu, întrebați-l pe el. Eu am vorbit, i-am trimis mesaj. Mi-a și răspuns. A zis că se referea la antrenori acum. Înțeleg că e mai bătrân decât mine. A câștigat campionatul, e de 20 de ani antrenor, eu sunt doar de șase.

Dar nu îi dă niciun drept să aibă lipsă de respect, profesionalism, colegialitate și diplomație. I-am spus lucrurile astea în față, i le spun și public. Cred că între noi, colegii antrenori, trebuie să existe diplomație.

ADVERTISEMENT

Indiferent dacă vrei să îți expui punctul de vedere, îl spui, ești liber, dar nu mă ataca pe mine când încerci să pui punctul pe ‘i’ în alte lucruri. Lasă-mă pe mine în afara ecuației tale. Vorbește, dar nu te folosi de mine, de numele meu pentru a îți expune punctul de vedere.

Nu i-o zic doar lui Mircea Rednic, ci tuturor care fac lucrurile astea. Am rămas mirat. Nu înțelegeam de unde până unde intru eu în ecuația asta. Faptul că numele meu se află pe această listă, trebuie să spun că nu e vina mea.

„Nu și-a cerut scuze. Nici nu aveam pretenția asta”

Faptul că ție nu îți convine că numele meu e acolo, nu e vina mea. Când ai un punct de vedere, nu e normal să te folosești de altcineva. Să dai în altcineva pentru a te expune și a arăta valoarea. Probabil Mircea Rednic știe, dar probabil nu a gândit când a vorbit.

Nu și-a cerut scuze. Nici nu aveam pretenția asta. E mai în vârstă, probabil așa vede lucrurile el. Rednic face lucrurile astea și a mai făcut. O dată a zis de mine că m-a avut ca jucător. Nici măcar nu mă cunoaște ca om, mă cunoaște foarte puțin.

Nu m-ai avut ca jucător. Când m-a avut el pe mine ca jucător? Când eu am plecat în 2000? Probabil nu mai ține minte. De câte ori l-am văzut, l-am respectat și îl respect în continuare. Îi respect opinia, dar nu te lega de mine“, a spus Adrian Mutu, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.