Mircea Rednic nu l-ar fi folosit pe Ianis Hagi în duelul cu Turcia. Fotbalistul pe care miza fostul antrenor de la Dinamo și Rapid

Tricolorii au avut o evoluție considerată de mulți ca fiind prea fricoasă, în care nu au existat multe ocazii de gol la poarta Turciei, însă Mircea Rednic e de părere că formația condusă de Mircea Lucescu a fost la un nivel ridicat din punct de vedere tactic.

Mircea Rednic știe ce schimbări ar fi făcut în echipa României pentru meciul cu Turcia

Mircea Rednic e de părere că Mircea Lucescu trebuia să facă anumite schimbări în echipa României după primele 45 ale duelului cu Turcia, din barajul de calificare la Cupa Mondială, iar Nicolae Stanciu ar fi meritat să joace în locul lui Ianis Hagi, asta pentru că acesta din urmă nu a arătat o formă deosebită la echipa de club.

„Din punct de vedere tactic, naționala României a fost foarte bună. Ce cred eu este că la pauză ar fi trebuit să existe anumite schimbări. Era un meci de care pe care. Ianis Hagi nu era în formă, iar Nicolae Stanciu, care nu mai fusese convocat, ar fi intrat cu multă ambiție. S-a și văzut asta. Aș fi făcut schimbarea aceasta imediat. Consider că punctul slab al Turciei era în zona centrală, pentru că de la mijloc în sus stăteau foarte bine.

Ar fi trebuit cineva cu viteză, nu genul lui Bîrligea. Dar astea au fost opțiunile. Fundașii lor centrali erau lenți, fără viteză. Poate chiar improvizam cu Man vârf sau cu Dobre de la Rapid. Prima repriză a fost perfectă, iar la pauză ar fi trebuit 2-3 schimbări, atât. Eu nu-i reproșez lui Mircea Lucescu, spun asta din experiența mea. Trebuia să riscăm. În rest, nu ai ce să spui”, a spus Mircea Rednic pentru .

România va avea selecționer nou. Mircea Lucescu va fi înlocuit de Gică Hagi

pe banca echipei naționale se apropie de final, iar cei de la FRF i-au pregătit deja și un înlocuitor acestuia. Chiar dacă Răzvan Burleanu nu a dorit să o spună public, negocierile cu Gică Hagi purtate în ultimele luni au avut un verdict pozitiv și „Regele" se va întoarce pe banca României după mai bine de 20 de ani de pauză.

De altfel, acesta și-a cedat și acțiunile , chiar lui Gică Popescu, tocmai pentru a nu exista discuții cu privire la un conflict de interese în momentul în care o să devină noul selecționer. Hagi ar urma să debuteze la meciurile din luna septembrie, din Nations League, prima partidă fiind în deplasare, cu Suedia.