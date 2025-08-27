Sport

Mircea Rednic nu pleacă cu mâna goală de la Standard Liege! Suma uriașă de bani pe care i-o plătesc belgienii

Oficialii de la Standard Liège l-au demis pe Mircea Rednic, dar sunt obligați să îi plătească bani serioși antrenorului. Despre ce sumă e vorba.
Alex Bodnariu
27.08.2025 | 13:18
Mircea Rednic primește o avere după ce a fost dat afară de la Standard Liège! Suma uriașă pe care i-o plătesc belgienii

Mircea Rednic a rezistat doar cinci meciuri în Belgia. Antrenorul român a fost dat afară de șefii de la Standard Liège după două înfrângeri cu 0-3, dar tehnicianul va primi o sumă uriașă. Presa belgiană a dezvăluit suma pe care o va încasa după ce a fost demis.

Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liège după doar 5 meciuri

Aventura lui Mircea Rednic în Belgia a fost una scurtă și fără prea multe reușite. Standard Liège a fost învinsă cu 0-3 în ultimele două meciuri de Union SG și Cercle Bruges, iar conducerea a decis să îl demită pe antrenorul român după doar două luni de la preluarea echipei.

Mircea Rednic se întoarce în România cu o căruță de bani!

Totuși, deși experiența sa în Belgia a fost una nefavorabilă, Mircea Rednic va pune mâna pe o sumă uriașă de bani. Pentru a accepta rezilierea contractului, antrenorul român a fost plătit cu 200.000 de euro, mai exact echivalentul contractului pe șase luni de muncă.

Presa din Belgia a aflat mai multe detalii. Mircea Rednic era plătit cu 40.000 de euro de cei de la Standard Liège și va pleca cu 200.000 de euro. Practic, pentru fiecare meci la care a stat pe bancă, a primit 40.000 de euro.

„Întrucât clauza sa de reziliere nu era semnificativă – 200.000 de euro pentru șase luni, iar salariul său brut lunar era mai mic de 40.000 de euro, conducerea lui Standard și-a făcut calculele pentru a apăsa butonul de concediere”, au notat jurnaliștii belgieni de la dhnet.be.

Rămâne de văzut ce alegere va face acum Mircea Rednic. A rămas fără echipă într-un moment foarte prost, la startul sezonului. În primele cinci etape din Belgia, Standard a acumulat doar șapte puncte, iar ultimele două înfrângeri i-au fost fatale antrenorului român.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
