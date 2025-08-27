Mircea Rednic nu pleacă cu mâna goală de la Standard Liege! Suma uriașă de bani pe care i-o plătesc belgienii

Mircea Rednic a rezistat doar cinci meciuri în Belgia. după două înfrângeri cu 0-3, dar tehnicianul va primi o sumă uriașă. Presa belgiană a dezvăluit suma pe care o va încasa după ce a fost demis.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liège după doar 5 meciuri

. Standard Liège a fost învinsă cu 0-3 în ultimele două meciuri de Union SG și Cercle Bruges, iar conducerea a decis să îl demită pe antrenorul român după doar două luni de la preluarea echipei.

Mircea Rednic se întoarce în România cu o căruță de bani!

Totuși, deși experiența sa în Belgia a fost una nefavorabilă, Mircea Rednic va pune mâna pe o sumă uriașă de bani. Pentru a accepta rezilierea contractului, antrenorul român a fost plătit cu 200.000 de euro, mai exact echivalentul contractului pe șase luni de muncă.

ADVERTISEMENT

Presa din Belgia a aflat mai multe detalii. Mircea Rednic era plătit cu 40.000 de euro de cei de la Standard Liège și va pleca cu 200.000 de euro. Practic, pentru fiecare meci la care a stat pe bancă, a primit 40.000 de euro.

„Întrucât clauza sa de reziliere nu era semnificativă – 200.000 de euro pentru șase luni, iar salariul său brut lunar era mai mic de 40.000 de euro, conducerea lui Standard și-a făcut calculele pentru a apăsa butonul de concediere”, au notat jurnaliștii belgieni de la

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut ce alegere va face acum Mircea Rednic. A rămas fără echipă într-un moment foarte prost, la startul sezonului. În primele cinci etape din Belgia, Standard a acumulat doar șapte puncte, iar ultimele două înfrângeri i-au fost fatale antrenorului român.