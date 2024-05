Mircea Rednic o amenință pe Dinamo după ce a câștigat play-out-ul cu UTA: „Ajutați-vă voi! N-ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși!”

Mircea Rednic n-are milă de Dinamo, pe care vrea să o trimită în Liga 2. Echipa sa de suflet cu echipa pe care o antrenează, UTA Arad.

Mircea Rednic vrea să se răzbune pe Dinamo, după ce a câștigat play-out-ul cu UTA Arad

Mircea Rednic a fost furibund la finalul „Textiliștii” au câștigat matematic play-out-ul, cu o etapă înainte de final, iar antrenorul mai are un obiectiv: să o bată pe Dinamo și să o trimită în Liga 2.

„Echipa a jucat bine. Băieții au avut atitudine și ambiție. S-a văzut diferența. Am venit de departe, de la ”echipa care retrogradează prima, cu 34 de jucători”. Sunt un antrenor fericit. Încă nu s-a terminat, vrem 40 de puncte.

Văd ce se vorbește. Nu e cazul la noi. Lumea mă iubește aici și cariera mea a renăscut. La Dinamo nu a mers. A fost și vina mea pentru că am ales cu sufletul. Sunt profesionist. Să vă ajutați voi dacă nu ați vrut să mă susținuteți!

Ăsta a fost obiectivul meu, primul loc în play-out. Am avut o perioadă mai proastă la început. Am avut susținere de la conducere și asta mi-a dat putere. Am pus suflet și eram sigur că o să reușesc.

Putem să facem lucruri frumoase aici. Avem și un buget mic față de alții. Am demonstrat și vrem în play-off. Băieții sunt disciplinați și ambițioși. Antrenamentele sunt moderne. Se poate și cu zâmbete pe buze”, a declarat Mircea Rednic, după UTA – FC U Craiova 3-1.

Atac la Răzvan Zăvăleanu: „Stă de patru ani acolo și doar ia salariul”

Dinamo – UTA Arad e programat duminică, 12 mai, de la ora 21:30. Mircea Rednic n-a uitat cum a plecat ultima dată din „Ștefan cel Mare”, la finalul anului 2021. Principala țintă a antrenorului în vârstă de 62 de ani a fost administratorul judiciar al „câinilor”, Răzvan Zăvăleanu.

„Nu contează că sunt dinamovist. Am bătut Craiova, am bătut Botoșani, am bătut Voluntari, am bătut Iași. Să mai facă și ei (n.r. – Dinamo). Eu mi-am făcut datoria cu vârf și îndesat.

Eu acum sunt antrenorul UTA-ei. Aici lumea mă iubește. Aici cariera mea a renăscut, că la un moment dat o luase în jos. Și e vina celor de la Dinamo că nu au mers pe mâna mea.

Au venit cu mari specialiști, în frunte cu administratorul șef (n.r. – Răzvan Zăvăleanu). Care stă bine mersi acolo de patru ani și doar ia salariul. Eu sunt profesionist. Mai mult de atât ce să facă? Ajutați-vă voi! N-ați vrut să mă susțineți, să fiți sănătoși!”, a tunat „Puriul”.