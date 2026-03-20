Mircea Rednic, ofertă din SuperLiga. Când revine pe banca tehnică?!

Mircea Rednic este la mare căutare în SuperLiga României. Tehnicianul a refuzat nu mai puțin de trei oferte din prima ligă. Când revine în antrenorat?!
Iulian Stoica
20.03.2026 | 07:00
Mircea Rednic, la mare căutare! Antrenorul a refuzat trei oferte din SuperLiga.
Mircea Rednic este liber de contract din august 2025, de când contractul său cu Standard Liege a fost reziliat. Ultima dată în SuperLiga la UTA, antrenorul a primit mai multe oferte pentru a reveni pe prima scenă fotbalistică din România. Ce înțepătură a trimis „Puriul” către Rapid și Dinamo.

Mircea Rednic, prezent la Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a comentat meciul

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova a avut parte de un suporter de lux! Mircea Rednic s-a aflat în tribune la duelul de pe Arena Națională, iar la final a transmis că formația din Ștefan cel Mare putea mai mult, în contextul în care oltenii au evoluat cu un om mai puțin pe teren pentru o repriză întreagă.

„Îmi era dor de un meci, n-am mai fost de mult. Mi-aş fi dorit mai mult, mai ales în repriza a doua când aveai un om în plus, să forţezi mai mult pe zonă centrală, că pasele astea laterale cu care v-aţi obişnuit… asta nu e o critică, dar era momentul în care să rişti, ţinând cont că e meci acasă şi ai pierdut şi primul duel. Azi, Craiova nu mi s-a părut extraordinară, cu toate că are un lot foarte bun. Era un moment prielnic să câştigăm. E foarte greu, foarte greu, ţinând cont şi de celelalte echipe, cele două din Cluj care merg foarte bine, care au joc consistent. Rapid… bine, una bună, una… ca în Giuleşti.

O să fie greu, dar văd că sunt probleme de lot. Şi eu sunt de acord cu tinerii ăştia, dar prea mulţi tineri. Depinde ce obiectiv şi-au propus anul ăsta, adică să creştem tineri, să-i vindem sau să facem performanţă? Dinamo îşi doreşte performanţă”, a declarat Mircea Rednic, conform Orange Sport.

Ce oferte din SuperLiga a primit Mircea Rednic. Când revine pe bancă?!

În continuare, Mircea Rednic a glumit și a adus aminte că atât Rapid, cât și Dinamo au câștigat ultimele titluri cu el pe banca tehnică. Întrebat despre revenire, antrenorul a recunoscut că a avut nu mai puțin de trei oferte din SuperLiga, una fiind de la FC Hermannstadt, însă a preferat să nu dea curs acestora.

„(n.r. – Dinamo şi Rapid au luat ultima dată titlul cu Mircea Rednic) Stau şi mă gândesc <>. Cu bugete mari de tot şi tot n-au luat campionatul, Rednic nu e chiar aşa de rău (n.r. – râde). Nu cred că mă aşteaptă ei pe mine, dar…”, a declarat Mircea Rednic, la Arena Naţională.

“Revin cât mai repede, nu din vară, dar cât mai repede. Din Liga 1 am avut trei oferte, ultima a fost de la Sibiu (n.r. – Hermannstadt), dar oricum nu puteam antrena până pe 31 decembrie (n.r. – 2025), dar ne mai gândim”, a adăugat Mircea Rednic.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
