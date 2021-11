Mircea Rednic, despre o eventuală plecare de la Dinamo: “Păi eu am venit să câştig bani?”

Dinamo şi au remizat, scor 0-0, în primul meci din etapa a 17-a din Casa Pariurilor Liga 1. “Câinii” sunt penultimii în clasament cu 8 puncte adunate până acum şi menţin distanţa de 6 faţă de adversara din această seară.

Mircea Rednic, dezamăgit de rezultat: “Nouă ne trebuie 10 ocazii şi poartă mobilă ca să dăm gol”

Antrenorul “câinilor”, , a declarat după meci că este dezamăgit de rezultat, singurul lucru pozitiv fiind faptul că echipa nu a luat gol. “Puriul” a spus că nu pleacă de la Dinamo şi nu a venit la Dinamo să se îmbogăţească:

“Rezultat nefast, dar totuşi am luat un punct. Este singurul meci din acest sezon în care nu am luat gol. A fost un meci pe contre, deschis, cu ocazii de o parte şi de alta. Portarul lor a fost jucătorul meciului.

Normal că nu sunt mulţumit. Meritam să câştigăm, la ocaziile pe care le-am avut azi. Nouă ne trebuie 10 ocazii şi poartă mobilă ca să dăm gol. Am avut la Mirko, la Nunic, Itu. Meritam să câştigăm, repet.

“Te doare. N-ai cum să fii mulţumit, ca antrenor”

Nu a fost uşor. Au jucători de calitate, o echipă agresivă. Am câştigat mai multe dueluri decât ei.

Te doare. N-ai cum să fii mulţumit, ca antrenor. Cine a marcat de la noi? Deian Sorescu şi Torje. Nu e normal.

Atacanţii nu sunt productivi. Vreau mai mult de la ei, să fie mai prezenţi. Lucrăm la finalizare la fiecare antrenament. Câte ocazii tre să avem ca să dăm un gol? Trebuie să fie mai responsabili şi mai concentraţi.

“Dacă am apucat să ne bucurăm că nu am luat gol…”

Este presiune mare din toate părţile. Nu numai pe ei, ci şi pe mine. Trebuie să mergem înainte, să pregătim meciul următor şi să luăm alea 3 puncte pe care le tot urmărim. Eu sunt ferm convins că ar reprezenta o descătuşare.

O să vină şi suporterii… A, la ora 21:00 pleacă. Nu am ce să reproşez jucătorilor după meciul de azi. Dacă am apucat să ne bucurăm că nu am luat gol… Înainte, era o chestiune normală.

“Sunt zvonuri inventate că plec. Ştiţi voi că l-a sunat cineva pe unul sau pe altul?”

Sunt zvonuri inventate că plec. Ştiţi voi că l-a sunat cineva pe unul sau altul? Nu are rost să comentăm zvnouri. Se ştia când revin la Dinamo când am avut discuţia cu domnul Badea. Întotdeauna am avut un contract de ăsta…

Eu am venit la Dinamo să câştig bani? Eu am venit să ajut”, a spus Mircea Rednic.