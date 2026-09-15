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Mircea Rednic (64 de ani) a anunțat că își dorește să revină pe banca tehnică, iar fostul antrenor de la Dinamo și Rapid ar putea primi o oportunitate din Belgia. KV Kortrijk, grupare care nu a obținut niciun punct în primele 6 etape și ocupă ultimul loc în prima divizie, a rămas fără antrenor, iar „Puriul” se află pe listă alături de un tehnician care a activat în SuperLiga.

Mircea Rednic, pe lista unei formații din Belgia

Mircea Rednic este liber de contract din august 2025, ultimul său mandat fiind pe banca lui Standard Liege. Acum, tehnicianul care are în palmares două titluri în România se află pe lista celor de la KV Kortrijk, grupare aflată pe ultimul loc în prima divizie din Belgia după 6 runde. Echipa a rămas fără antrenor după ce s-a ajuns la un acord pentru despărțirea de fostul tehnician, Michiel Jonckheere.

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Conform , numele lui este luat în considerare de conducătorii clubului, care au pe listă și alți doi antrenori străini, germanul Bernd Storck, fostul tehnician al lui Sepsi, și olandezul Marink Reedijk. Favorit pentru a prelua echipa este însă belgianul Hein Vanhaezebrouck, care este originar din Kortrijk și a mai antrenat echipa în perioadele 2006-2009 și 2010-2014. Pe listă se află și alți tehnicieni din Belgia, precum Marc Brys, Peter Maes, Jonas De Roeck sau Sven Vandenbroeck.

Mircea Rednic a anunțat că își dorește să revină pe banca tehnică

Anul 2026 a fost unul foarte dificil pentru Mircea Rednic. În aprilie, tehnicianul și-a pierdut mentorul, legendarul Mircea Lucescu, iar în august familia sa a primit o lovitură extrem de dură. , nepotul lui Mircea Rednic, a decedat la vârsta de 37 de ani, chiar în ziua nunții. Cu toate acestea, tehnicianul a declarat că își dorește să revină cât mai curând pe banca tehnică.

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„Sunt tentat să revin și am avut oferte. Dar când trebuia să iau deciziile, au venit tot felul de evenimente… Anul acesta nu a fost unul bun pentru mine, e clar. Oferte au fost, dar am pierdut mulți oameni dragi și mi-am dat seama că am cam neglijat familia. Chiar mi-a prins bine perioada aceasta când am stat cu ei alături.

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Viața mea e fotbalul și, mai mult ca sigur, voi accepta ofertele care vor veni și care vor fi interesante. A venit momentul să revin. Puteam merge în Arabia Saudită, în Tunisia. Mă puteam bate cu Reghecampf la titlu. Inclusiv din Belgia am avut, dar am simțit nevoia de o scurtă pauză. Acum sunt gata să revin”, declara Mircea Rednic pe 5 septembrie, conform .