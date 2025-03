Mircea Rednic, propunere uluitoare pentru a pleca de la UTA: „Adunați bani și scăpați de mine”

După ce a spus în nenumărate rânduri că , înaintea partidei Poli Iași – UTA, Mircea Rednic le-a oferit suporterilor soluția să scape mai repede de el.

Mircea Rednic, provocare pentru suporteri înainte Poli Iași – UTA

Într-o conferință de presă susținută înaintea întâlnirii din etapa a 2-a a play-out-ului din SuperLiga, programată duminică, 30 martie, de la ora 15:00, tehnicianul ”Bătrânei Doamne” le-a transmis fanilor să strângă bani pentru a-i plăti clauza de reziliere.

ADVERTISEMENT

”Eu v-aș putea da o soluție, unora o să le convină, altora nu o să le convină. Un procent mic… dacă vreți să scăpați de mine, îmi plătiți clauza, ajutați și clubul. Nu e 50.000, aia e dacă e amiabil, e mai mult.

Mă ofer, dragi suporteri, ăștia care vreți să scăpați de mine, mă ofer! Adunați bani, ajutați și clubul și scăpați și de mine”, a declarat antrenorul Mircea Rednic, conform .

ADVERTISEMENT

Rednic are susținerea conducerii

În ciuda situației tensionate de la club, Alexandru Meszar, șeful de la UTA, a menționat la FANATIK SUPERLIGA că nici de Mircea Rednic și că acesta va rămâne la echipă chiar și în cazul nedorit al unei retrogradări.

”Într-adevăr, pretențiile sunt foarte mari, dar soluțiile sunt viabile. Luptăm, nu cedăm, nu retrogradăm, mergem înainte cu domnul Mircea, având în vedere că are contract până în 2026. Eu îi transmit că are susținerea pe care a avut-o și până acum: totală!

ADVERTISEMENT

Eu am un CV cu foarte multe promovări. N-am nicio retrogradare și nici nu concep așa ceva. Am 5 promovări și retrogradare încă nu am. Fără doar și poate, Mircea Rednic va fi păstrat la echipă în cazul unei retrogradări! Având în vedere că în contract nu este o clauză doar pentru SuperLiga, contractul trebuie respectat”, a spus Meszar.