Mircea Rednic pune tunurile pe Hagi: “Cicâldău este mult peste Ianis! Gică nu-și dă seama că e selecționerul României, nu antrenor la Farul!”

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Naţionala României joacă împotriva Poloniei, vineri, de la ora 21:45. „Tricolorii” sunt ultimii în clasament şi au nevoie de puncte , după 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia-Herțegovina.

Mircea Rednic a pus tunurile pe Hagi: „Nu îşi dă seama că e la echipa naţională”

Mircea Rednic a vorbit despre debutul ratat al naţionalei României în Liga Naţiunilor. Antrenorul nu l-a menajat pe Gică Hagi, spunând că selecţionerul a avut multe greşeli şi deocamdată nu îşi dă seama că e antrenor la echipa naţională, nu la echipa de club:

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„Ar fi bine să aibă băieţii o reacţie pozitivă. E vorba de imaginea lor. Gică Hagi a recunoscut că a făcut ceva greşeli, dar eu n-am văzut la jucătorii ăştia o reacţie. Iei un gol, două, trei, patru, nici nu mai e nevoie de antrenor. Ne luam de gât la pauză: „Bă, ce facem? Ne facem de ruşine?”. Jucăm cu cine jucăm.

Nu vreau să zic. Bosnia e o echipă bună, cu jucători bine cotaţi. Dar la noi n-am văzut nimic. Ţi-a dat antrenorul şansă să joci şi n-ai nicio reacţie. Mănâncă pământul. Ai mei spuneau că sunt la antrenament. Nici acolo nu e aşa. Foarte puţin, Bîrligea şi încă unul pe acolo.

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Impresia mea e că Hagi nu îşi dă seama că este la echipa naţională, nu antrenor la Farul. N-ai voie să faci greşelile astea. Le faci în amicale, dar în oficiale nu faci asta. E vorba de puncte, clasare, viitor, tragerea la sorţi pentru Euro 2028. A făcut greşeli, iar la experienţa lui nu avea voie. Faci schimbări, dar cu jucători care joacă pe acele posturi. El nu doar că a făcut experienţe, a făcut cu fundaşi centrali care joacă în stânga sau dreapta. Fotbalul modern e pe benzi. Cei care fac diferenţa sunt fundaşii laterali. Ăia fac diferenţa. N-aveai cum să faci cu doi fundaşi centrali pe margine.

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N-aveai cum să faci asta pe teren propriu. Dacă tot faci experienţe îi ai pe Borza, pe Opruţ în stânga. A apărut un jucător care nici nu vorbeşte româneşte (n.r. Lisav Eissat). Noi tot o împingem cu tinerii, dar să îl vedem într-un meci oficial. Nu există. În plus, Man dă randamentul maxim pe partea dreaptă. Intră pe piciorul stâng şi dă gol. Lamine Yamal vs. România. Mihăilă, la fel. Nu e vârf. El are viteză, i-o dai în bandă, intră pe piciorul drept şi dă la poartă”, a spus Mircea Rednic la FANATIK SUPERLIGA.

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„Puriul” verdict clar: „Cicâldău este peste Ianis Hagi”

„Puriul” a declarat că la ora actuală Alexandru Cicâldău este . Rednic nu înţelege cum au fost titularizaţi Băluţă sau Ionuţ Radu, în condiţiile în care au avut probleme medicale:

„Dar el a recunoscut. Poate cu Polonia va folosi echipa cea mai bună. Cu Băluţă n-am nimic, dar el nu juca la Craiova uneori. Cicâldău, în momentul de faţă, este peste Stanciu. De ce nu joacă Cicâldău? Tu trebuie să câştigi. E şi peste Ianis Hagi. Are ritm, are goluri marcate, pase, face diferenţa la Craiova.

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Dacă tot căutăm formula magică pentru Campionatul European. Eu aş fi început cu Cicâldău. E diferenţă mare între ei (n.r. Ianis şi Cicâldău). Ianis Hagi nu e în formă. Noi ne dăm cu părerea. Am văzut pe foarte mulţi, că jucăm cu Polonia şi altele. Vedeţi că n-au jucat rău. Au avut bară şi încă o ocazie în Suedia.

E presiune mare şi acolo. Să dea Dumnezeu să fie bine şi să fie linişte. Să aibă Gică linişte pentru meciul cu Suedia. În momentul de faţă, Ionuţ Radu are probleme. Nu a apărat foarte bine. Nu trebuia băgat. Nu bagi un jucător care nu e 100%. A apărut Cojocaru. De unde a apărut? Mie Popescu îmi place. El a câştigat Cupa şi Supercupa.

Vreau să fim pozitivi astăzi. Jucătorii trebuie să aibă o reacţie. Eşti la echipa naţională, puţin orgoliu… Arată ceva. Pentru tine e bine ca imagine. Poate vrei să joci în altă parte, cauţi un transfer. Vreau mai multă răutate, mai multă ambiţie. Pe Băluţă n-ai cum să îl bagi dacă are probleme medicale, dacă îl doare stomacul. De aia ai adus 30 de inşi. Nici nu e un jucător care face diferenţa. Că nu o face el.

Eu nu cred că Hagi va pleca. Şi-a dorit foarte mult să ajungă la echipa naţională. Nu va ceda aşa uşor. Şi cu Edi Iordănescu a fost la fel. Nu au fost rezultate în competiţia asta. Trebuie să avem răbdare. Nu mi-a plăcut reacţia lui Mihai Stoichiţă (n.r. după România U21 – Finlanda U21 0-2). Totuşi, tu eşti directorul tehnic, şeful antrenorilor. N-ai voie să faci aşa gafe. N-ai nicio vină când tu eşti şeful şefilor? Pui toţi antrenorii, chiar n-ai nicio responsabilitate? Nu poţi să arunci totul pe Hagi”, a spus Rednic.

Ce aşteptări are Mircea Rednic de la Polonia – România

Mircea Rednic speră ca Gică Hagi să fie inspirat și ca România să obțină măcar un punct în fața Poloniei. Tehnicianul își dorește, de asemenea, ca la partida cu Suedia, de la București, stadionul să fie plin, iar atmosfera una pozitivă, în ciuda rezultatelor slabe din ultima perioadă.

„Nu aştept cu teamă meciul de diseară. Sunt jucători profesionişti, care au experienţă, n-are de ce să îmi fie teamă. David Matei n-a intrat rău, la Craiova joacă. Nu înţeleg. E Gică Hagi antrenor, să îl lăsăm. Depinde ce i se cere lui Gică Hagi şi ce obiectiv are. Să pregătească echipa pentru Euro? Nu ştiu. O să vedem ce se întâmplă şi ne dăm şi noi cu părerea. El e responsabil, el îi cunoaşte. Mizează foarte mult cu jucătorii cu care a lucrat.

Cu toate că trebuia să mizeze pe jucătorii care sunt în formă. Uite, în Germania. Klopp a mizat pe jucătorii în formă. Nu i-a ieşit în primele două meciuri, i-a ieşit în al treilea. Nu e acelaşi lucru să fii selecţioner cu antrenor de club. E diferenţă mare între a fi zi de zi la club şi selecţioner al echipei naţionale. Toată lumea s-a bazat pe experienţa lui.

Măcar un egal să facem cu Polonia. Mă gândesc la meciul cu Suedia. S-au vândut aproape toate biletele şi aş vrea ca suporterii să fie pozitivi. Nu să stea la cotitură. Că iar ne suspendă ăştia două meciuri”, a spus Rednic la FANATIK SUPERLIGA.