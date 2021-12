Mircea Rednic pune tunurile pe vedete: “Filip şi Matei nu vor mai fi aici!” Avertisment pentru Sorescu: “Am obosit să mă rog de el”

Dinamo câştigă, în sfârşit, în campionat. în faţa celor de la Chindia Târgovişte şi părăsesc ultimul loc din Casa Pariurilor Liga 1.

Pentru Mircea Rednic este primul succes de la revenirea la Dinamo, la al 10-lea meci oficial. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cătălin Carp, aflat la primul meci ca titular de la transferul la Dinamo.

Mircea Rednic a anunţat că Filip şi Matei nu vor mai juca la Dinamo!

Mircea Rednic a pus tunurile pe vedetele echipei la finalul meciului, spunând că Filip şi Matei nu mai au nicio şansă să continue la echipă. Tehnicianul l-a avertizat şi pe Sorescu:

“O victorie meritată, muncită, cu puţin noroc. Ei au avut un penalty, care a fost. Ţipam pe aici, protestam, dar apoi am văzut că a fost. O brigadă de Champions League. Acum zâmbesc şi sunt fericit.

Vreau să îmi felicit jucătorii. Au fost condiţii grele, o săptămână foarte grea. A contat mult că mi s-a dat mână liberă. Situaţia a fost delicată în momentul în care am venit aici. Nici azi, unii nu au putut duce 90 de minute.

“Regret că decizia nu am luat-o mai demult! Cât sunt eu antrenor, nu vor mai fi aici”

Mă bucur că am ales să joc cu Carp. Lui Thomas Vestenicky şi lui Nunic trebuie să le dăm un răspuns mâine. Dar vor mai avea două meciuri în care pot convinge sau nu. E greu.

Regret că săptămâna asta nu am luat-o mai demult (n.r. să îi exclud pe ). Vorbeau că nu au nicio treabă cu mine. Cât sunt eu antrenor, ei nu vor mai fi aici. Matei a spus să îşi reziliază contractul.

“Mi-aş dori să revină Sorescu, dar deja am obosit”

Filip cere salariul până în vară. Dar nu mă interesează. Carp a făcut un meci foarte bun, a dat gol. Are calitate, de aia l-am şi adus. Îmi pare rău că nu l-am putut folosi până acum.

Mi-aş dori să revină Deian Sorescu, dar deja am obosit. Cât să mă rog să joace? I-am dat şi alternativa. Dacă nu pleacă, ce face. Vii, dar dacă laşi loc de bună ziua ai loc la Dinamo, dacă nu, suporterii nu te uită.

“Prefer să bag un puşti care aleargă decât un jucător care se gândeşte la plecare sau nu mai are chef”

Nu a încercat mai mult Sorescu. Poate mai mult, o să am o discuţie cu el să vedem ce are de gând. Prefer să bag un puşti care aleargă decât un jucător care se gândeşte la plecare sau nu mai are chef.

I-am dat dreptate lui Iliev, dar când am văzut decizia, a fost corect. V-am zis să aveţi răbdare că nu s-a încheiat. Rezultatul de la Craiova ne avantajează. Dacă FC U câştiga se distanţa. Nu avem cum să fim relaxaţi. Nu a fost un joc extraordinar.

S-a văzut dorinţă, ambiţie, agresivitate în sensul bun. Ne-am creat ocazii”, a spus Mircea Rednic la finalul meciului.