Mircea Rednic i-a salvat de la retrogradare pe arădeni, după Farul – UTA 1-2! Antrenorul pune condiții pentru a continua la cârma echipei: „Mi-aș fi dorit mai mult”

și s-a salvat astfel de la retrogradare. Mircea Rednic, a vorbit despre sezonul „Bătrânei Doamne”, dar și despre viitorul său alături de club.

Concluziile lui Mircea Rednic după Farul – UTA 1-2

UTA a avut emoții și în acest sezon după ratarea play-off-ului. Arădenii au reușit în cele din urmă să scape și de barajul pentru menținerea în primul eșalon grație victoriei cu Farul.

După succesul din penultima etapă, Mircea Rednic a tras câteva concluzii legate de sezonul echipei sale. „Puriul” a avut motive de care să se lege și să își exprime regretul.

„Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult”

„E un sezon ratat, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Am dus lipsa unui atacant adevărat. Costache face un efort bun, dar nu e atacant.

(n.r.-Ce vă reproșați?) În unele cazuri poate nu am fost nici eu inspirat. Parcă mă spovedesc, lăsați-mă să mă bucur. Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult.

„Asta îmi reproșez!”

Lumea e foarte ambițioasă, specialistă, niciodată nu o să fie mulțumită, doar dacă iei campionatul sau alt trofeu. Eu cred că se pot face lucruri frumoase, dar trebuie mai multă pozitivitate. Eu când am venit aici am cerut doar condiții de antrenament și să fie bugetul asigurat.

Când echipa nu a fost concentrată 100% pe antrenamente și joc, am pierdut puncte, asta îmi reproșez. Vreau stabilitate financiară”, a spus Mircea Rednic.

„Mai am un an de contract, v-am spus care sunt cerințele mele!”

„(n.r.-Continuați la UTA?) Nu știu, mai am un meci, după discutăm. Mai am un an de contract, v-am spus care sunt cerințele mele. Este un oraș de fotbal.

Dacă domnul Meszar, că el m-a adus aici și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și echipă, decide că vor altceva, nu e nicio problemă”, a mai spus „Puriul”.

Mircea Rednic a salvat-o pe UTA de la retrogradare și în precedentele două sezoane. Anul trecut, arădenii reușeau chiar să câștige play-off-ul cu 37 de puncte, la un punct diferență de Oțelul.