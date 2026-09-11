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Mircea Rednic (64 de ani) Ultimul antrenor care a luat titlul de campioană cu Dinamo urmărește atent meciurile din SuperLiga României, în special pe cele ale „câinilor roșii”. „Puriul” a explicat care este diferența dintre echipa lui Kopic și cea a lui Nuno Campos și s-a arătat deranjat de anumite afirmații din spațiul public.

Mircea Rednic nu este de acord că Nuno Campos este peste Zeljko Kopic la Dinamo

Fost jucător și antrenor la Dinamo, Mircea Rednic este bucuros de forma prin care trece echipa în acest moment. „Câinii” ocupă prima poziție în clasament și au un joc încântător, iar multă lume atribuie aceste lucruri lui Nuno Campos, antrenorului ce l-a înlocuit cu brio pe Zeljko Kopic.

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Deși îl respectă pe portughez, Rednic nu este de acord că Nuno Campos a schimbat total fața lui Dinamo și spune despre Zeljko Kopic că a făcut o treabă fenomenală în anii petrecuți în „Ștefan cel Mare”, mai ales că situația la club nu era una roz. Desigur, el a specificat că stilul lusitanului este mult mai ofensiv și direct, în timp ce croatul își dorea să aibă mai mult controlul.

„La Dinamo, lucrurile merg bine, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct. Există un lot mult mai echilibrat față de anul trecut. Concurența este destul de mare pe fiecare post. Ceea ce nu era anul trecut. M-au supărat unele declarații despre Kopic, că este altceva acum.

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Nu e altceva. Clar că este un alt stil de a antrena, mult mai ofensiv, Kopic era mai mult cu organizarea, cu posesia. Kopic a făcut o treabă foarte bună, într-o perioadă dificilă. Acum, lucrurile sunt mai așezate, există stabilitate, alte condiții. Un antrenor își poate pune în practică toate ideile”, a spus Mircea Rednic, pentru

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Nuno Campos încă nu se gândește la titlu

După ce a învins FCSB în derby și s-a distanțat la două puncte de locul al doilea, Nuno Campos a vorbit despre titlul, însă , mai ales știind sistemul competițional din România, în care echipelor li se înjumătățesc punctele la startul play-off-ului.

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Ultimul antrenor care a reușit performanța de a aduce trofeul Ligii 1 în „Ștefan cel Mare” a fost Mircea Rednic, iar Nuno Campos are șansa să repete performanța la o distanță de două decenii. „Ca să fie foarte, foarte clar, între obiectivele pe care le-am definit la începutul sezonului nu e lupta la titlu. Am 100% încredere în echipă și în ceea ce facem împreună. Mai mulți jucători au crescut de la începutul sezonului și continuă să-și facă treaba foarte bine și crește și echipa. Suntem pe un drum bun. E ultima dată când mai vorbesc de titlu. Cred că am fost foarte clar, acum puteți pune întrebări, mulțumesc”, a declarat Nuno Campos la conferința de presă premergătoare partidei cu Csikszereda.