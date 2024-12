Mircea Rednic, resemnat după remiza de la Galați. „Păcat, dacă eram puțin mai atenți, puteam să intrăm cu 2-0 la pauză”

. Scorul final a fost 1-1, un rezultat care nu ajută prea mult niciuna dintre cele două echipe. Mircea Rednic s-a declarat dezamăgit de deznodământul partidei.

Oțelul Galați – UTA Arad 1-1

UTA Arad a început mai bine meciul de la Galați. Cristian Mihai a deschis scorul în minutul 38. Gazdele au revenit mai bine de la vestiare, iar , a restabilit egalitatea din pasa lui Mihai Adăscăliței.

Meciul a fost unul frumos, cu multe ocazii. Oțelul, însă, a arătat parcă mai bine. Cele două echipe rămân la mijlocul clasamentului, iar șansele de a prinde un loc care ar garanta prezența în play-off-ul Superligii României scad de la o etapă la alta.

Mircea Rednic nu a fost deloc mulțumit de felul în care elevii săi au jucat. Antrenorul celor de la UTA și-ar fi dorit să vadă mai mult curaj. El a vorbit și despre situația din clasament și consideră că o victorie în următoarea etapă ar fi extrem de importantă.

Mircea Rednic: „Ce mă îngrijorează, chiar dacă am avut vântul în spate, nu am reușit să avem ocazii”

„Am spus că o să fie un meci de angajament, cu multe dueluri. În prima repriză am fost mult mai prezenți, am avut trei contraatacuri foarte frumoase. Păcat că la ultima pasă nu am găsit soluția cea mai bună.

Repriza a doua a fost mult mai echilibrată și am luat iar gol din fază fixă. Foarte ușor am primit golul, nu aveau voie să ne surprindă.

Mă bucur, e un punct într-o deplasare grea, și pregătim ultimul meci de acasă cu Botoșani. Nu știu dacă au fost timorați, dar au fost relaxați. Ei trebuie să fie concentrați 95 de minute, cât durează meciul. Ce mă îngrijorează, chiar dacă am avut vântul în spate, nu am reușit să avem ocazii.

Păcat, dacă eram puțin mai atenți, puteam să intrăm cu 2-0 la pauză. Sunt foarte aproape locurile, cu o victorie poți să visezi la play-off, iar cu o înfrângere încep scandările cu demisii. E echilibrat campionatul”, a declarat Mircea Rednic după remiza cu Oțelul Galați.

În etapa viitoare, Oțelul Galați va primi vizita celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, una dintre cele mai în formă echipe din Superliga României. Se anunță un nou duel tare. Covăsnenii au revenit puternic în clasament și speră acum la calificarea în play-off. UTA va juca acasă cu Farul Constanța