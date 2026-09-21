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În ultimele săptămâni, Mircea Rednic (64 de ani) a fost la mai multe dintre jocurile disputate de Inter Sibiu, echipă din liga a 3-a. Rednic a asistat în weekend și la meciul dintre CSO Băicoi și Inter, pierdut de sibieni în deplasare cu 1-0. A stat în tribună alături de Teodor Birț și de Mihai Dăscălescu, șefii clubului. După dispariția lui Hermannstadt, echipă la care tot Birț a pus bazele, Inter Sibiu poate profita de culoar pentru a prelua masa fanilor din oraș. Rednic vede oportunitatea și e tentat să se implice.

Prima reacție de la Inter Sibiu despre posibila venire a lui Rednic

FANATIK a stat de vorbă cu Teodor Birț pentru a afla dacă intrarea lui Rednic în club este iminentă. Oficialul spune că ultimul antrenor de titlu al lui Dinamo e apropiat de Sibiu, unde are o parte din familie. Pentru moment, doar relația personală apropiată cu Birț îl aduce pe Rednic la meciuri, asigură omul de fotbal. Totuși, Birț nu exclude ideea unei colaborări cu Rednic în viitorul apropiat.

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„Probabil ați văzut o poză de la meciul cu Băicoi, nu? Mircea îmi e prieten de ani de zile. Nu vine la Sibiu pentru Inter, are persoane apropiate în oraș. O să comunicăm noi dacă va fi ceva, acum nu e nimic!”, a explicat Birț. Întrebat dacă exclude venirea lui Rednic, acționarul Interului a spus: „Niciodată să nu spui niciodată, știm că așa e în fotbal”.

După 4 etape, Inter Sibiu e pe locul 6 în Seria a 2-a din liga a 3-a, cu 6 puncte. Are două victorii și două înfrângeri. Echipa e pregătită de Mihai Ianc, iar cei mai importanți jucători sunt Florin Bejan și Ionuț Stoica, foștii apărători ai lui Hermannstadt din SuperLigă.

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Mircea Rednic a antrenat-o ultima dată pe Standard Liege

Ultima experiență în România s-a încheiat în 2025 pentru Mircea Rednic, . În urmă cu un an, , unde a rezistat doar 5 etapa din campionatul 2025-2026. Pe parcursul carierei, le-a mai pregătit în Belgia și pe Gent și Mouscron. A mai lucrat în Azerbaidjan, Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

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Rednic e ultimul antrenor care le-a făcut campioane pe Dinamo și Rapid, în 2007, respectiv 2003. Mai are în palmares două Cupe ale României, câte una cu fiecare dintre cele două rivale, 3 Supercupe, precum și o Cupă în Azerbaidjan, cu Lankaran.

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