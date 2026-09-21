Sport

Revenire total surprinzătoare a lui Mircea Rednic în România? La ce echipă din liga a 3-a se gândește să meargă

Mircea Rednic nu rezistă departe de fotbal. Ar putea intra într-un proiect total atipic pentru CV-ul său.
Emanuel Roşu
21.09.2026 | 16:45
Revenire total surprinzatoare a lui Mircea Rednic in Romania La ce echipa din liga a 3a se gandeste sa mearga
EXCLUSIV FANATIK
Mircea Rednic a urmărit mai multe jocuri disputate de Inter Sibiu în acest sezon din liga a 3-a. foto: Facebook CSO Băicoi
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În ultimele săptămâni, Mircea Rednic (64 de ani) a fost la mai multe dintre jocurile disputate de Inter Sibiu, echipă din liga a 3-a. Rednic a asistat în weekend și la meciul dintre CSO Băicoi și Inter, pierdut de sibieni în deplasare cu 1-0. A stat în tribună alături de Teodor Birț și de Mihai Dăscălescu, șefii clubului. După dispariția lui Hermannstadt, echipă la care tot Birț a pus bazele, Inter Sibiu poate profita de culoar pentru a prelua masa fanilor din oraș. Rednic vede oportunitatea și e tentat să se implice.

Prima reacție de la Inter Sibiu despre posibila venire a lui Rednic

FANATIK a stat de vorbă cu Teodor Birț pentru a afla dacă intrarea lui Rednic în club este iminentă. Oficialul spune că ultimul antrenor de titlu al lui Dinamo e apropiat de Sibiu, unde are o parte din familie. Pentru moment, doar relația personală apropiată cu Birț îl aduce pe Rednic la meciuri, asigură omul de fotbal. Totuși, Birț nu exclude ideea unei colaborări cu Rednic în viitorul apropiat.

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„Probabil ați văzut o poză de la meciul cu Băicoi, nu? Mircea îmi e prieten de ani de zile. Nu vine la Sibiu pentru Inter, are persoane apropiate în oraș. O să comunicăm noi dacă va fi ceva, acum nu e nimic!”, a explicat Birț. Întrebat dacă exclude venirea lui Rednic, acționarul Interului a spus: „Niciodată să nu spui niciodată, știm că așa e în fotbal”.

După 4 etape, Inter Sibiu e pe locul 6 în Seria a 2-a din liga a 3-a, cu 6 puncte. Are două victorii și două înfrângeri. Echipa e pregătită de Mihai Ianc, iar cei mai importanți jucători sunt Florin Bejan și Ionuț Stoica, foștii apărători ai lui Hermannstadt din SuperLigă.

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Mircea Rednic a antrenat-o ultima dată pe Standard Liege

Ultima experiență în România s-a încheiat în 2025 pentru Mircea Rednic, după două sezoane la UTA. În urmă cu un an, a preluat-o pe Standard Liege, unde a rezistat doar 5 etapa din campionatul 2025-2026. Pe parcursul carierei, le-a mai pregătit în Belgia și pe Gent și Mouscron. A mai lucrat în Azerbaidjan, Rusia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

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Rednic e ultimul antrenor care le-a făcut campioane pe Dinamo și Rapid, în 2007, respectiv 2003. Mai are în palmares două Cupe ale României, câte una cu fiecare dintre cele două rivale, 3 Supercupe, precum și o Cupă în Azerbaidjan, cu Lankaran.

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  • 91 de meciuri a rezistat Mircea Rednic la UTA, între 2023 și 2025, în cel mai lung mandat din cariera sa
  • 2 luni a durat ultimul său contract, cu Standard Liege, sezonul trecut
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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