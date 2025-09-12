Mircea Rednic, scandal-monstru la Standard Liege! Antrenorul a rupt tăcerea după plecarea din Belgia: „Nu sunt marionetă. Am văzut asta din prima zi”

Aventura lui Mircea Rednic în Belgia s-a încheiat mai repede decât s-ar fi așteptat mulți. Acum, la câteva zile bune după despărțire, tehnicianul în vârstă de 63 de ani a vorbit despre ruptură și se declară dezamăgit de cele întâmplate.

Mircea Rednic a rezistat doar 5 meciuri în Belgia

Deja de câțiva ani buni, Standard a devenit o echipă fără prea mari pretenții în Belgia, iar oficialii clubului l-au adus pe Mircea Rednic la conducere în speranța că va veni cu un suflu nou.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Mircea Rednic la Standard Liège. Antrenorul român a spus tot pentru presa din Belgia

Se pare însă că Mircea Rednic nu a lucrat într-un mediu tocmai propice. Antrenorul român a vorbit cu presa din Belgia despre perioada scurtă petrecută la Liège și a spus că nu avea autoritate deplină, întrucât alți oameni din club își doreau să controleze atât transferurile, cât și pregătirea jucătorilor.

„În timpul pregătirii n-am pierdut niciun meci, am început sezonul cu 7 din 9 puncte, deci trebuie să credeți că, în acel moment, explicam bine… Situația era clară înainte de a semna: Marc (n.r. Marc Wilmots, directorul sportiv) se ocupa de transferuri, iar eu de antrenamente și de programul echipei. Dar încă din prima zi, Marc a vrut să facă totul și să controleze tot.

Am vorbit mult despre alcătuirea echipei și mi-a dat de înțeles că a făcut transferuri pentru a juca într-un anumit sistem. Am vrut să revin la Standard, am vrut să ajut acest club (…) dar nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”, a precizat Mircea Rednic într-un interviu pentru .

În plus, antrenorul român a dezmințit zvonurile care îl acuzau că recurgea la metode de antrenament învechite și alegea să nu se bazeze pe tehnici moderne, cum ar fi analiza video. De altfel, Mircea Rednic consideră că imaginea sa a fost pătată după această experiență.