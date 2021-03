Mircea Rednic se apără după Viitorul – Academica 1-1: „S-au pierdut trei meciuri cu alții pe bancă”

Viitorul Constanța a pierdut două puncte importante în lupta pentru play-off. Echipa lui Mircea Rednic are șanse mici la play-off, dar antrenorul anunță că vrea în continuare printre primele șase formații din Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Putea fi chiar mai rău pentru formația care joacă la Ovidiu, dacă Tsoumou nu egala în prelungirile meciului sau dacă arbitrul Marian Barbu dicta penalty pentru ilfoveni în minutul 82, la scorul de 0-1.

Rednic a vorbit despre problemele de la formația sa și a dat vina pe absența cauzată de coronavirus, dar și pe plecările masive de la echipă pentru rezultatele slabe din ultima vreme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic se apără după Viitorul – Academica 1-1: „Erori prea mari, sunt lucruri care se învață la academi!”

Viitorul nu a putut să confirme succesul categoric reușit pe terenul lui Dinamo, scor 5-0, și s-a încurcat pe teren propriu. Dobrogenii au remizat 1-1 cu Academica Clinceni, însă au fost aproape de a rata chiar și obținerea punctului despre care Rednic crede că îi ține echipa în lupta pentru play-off.

„Nu s-a pierdut totul. E un punct. Ne-am fi dorit să câștigăm. E un pct meritat la cum am jucat, mai ales în repriza a doua. Ei se apără aglomerat, ăsta e Clinceniul. Așteaptă greșeala adversarului. Noi am făcut o gafă la mijlocul terenului, unde n-ai voie să riști. Apoi, același scenariu ca în fiecare meci. Centrare din lateral, marcaj larg, ei au doi inși și dau gol. Apoi am presat, am și forțat cu Tsoumou, iar lucrurile au fost mult mai bune în repriza a doua. E un punct.

ADVERTISEMENT

Jucătorii ar trebui să învețe să fie mai responsabili. Sunt niște principii de joc pe care trebuie să le respecți. Sunt lucruri care se învațî la academie, precum modul în care să te poziționezi între adversar și poartă. Sunt faze de evitat. Nu au avut ocazii să zici că… Au avut o singură ocazie, au profitat de marcajul nostru larg. Culmea e că avem jucători cu experiență pe zona centrală”, a comentat Rednic la Digisport desfășurarea evenimentelor.

De asemenea, tehnicianul Viitorului a punctat că și-ar dori să îl poată folosi mai mult pe Tsoumou, dar fostul vârf al lui FCSB nu este pus la punct cu pregătirea fizică, după ce a ajuns la echipa dobrogeană de abia în urmă cu trei săptămâni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Mi-aș fi dorit să încep cu Tsoumou, dar el a venit de trei săptămâni și nu poate să joace din prima. Va juca sigur titular în următorul meci, dar sigur nu va duce nici atunci 90 de minute. Se vede că e un atacant de care avem nevoie. E greu de spus despre penalty (n.r. cel cerut de ilfoveni). Nu vreau să comentez. Și noi am avut o situație cu Jo Santos în careu, acolo. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj”, a mai spus antrenorul.

Pleacă de la Viitorul? Acuze la adresa lui Cătălin Anghel: „Au stat alții pe bancă și au pierdut trei meciuri!”

Ratarea play-off-ului ar fi considerată un mare eșec de Gică Hagi, patronul Viitorului, dar Mircea Rednic susține că poziția sa nu este pusă în pericol nici în cazul în care dobrogenii nu termină între primele șase formații din Liga 1. Antrenorul crede că este criticat pe nedrept pentru rezultatele nefaste din acest an.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Contractul meu este clar, pe un an și jumătate. Există clauze și vom discuta. Nu uitați că viitorul nu a pierdut cu Mircea Rednic pe bancă. S-au pierdut meciuri fără mine pe bancă (n.r. când a fost bolnav de coronavirus). Au preluat alții (n.r. Cătălin Anghel) echipa și n-au luat niciun punct din trei meciuri.

Se făceau comparații cu fostul antrenor, care îl avea și pe Iancu, și pe Ghiță, Casap, Kevin (n.r. Luckassen). Sunt mulți jucători care au plecat, nu uitați. Am rămas în cărți pentru play-off. Mai sunt cinci meciuri cu tot cu restanța, deci se joacă”, a mai punctat fostul antrenor al lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Meciurile despre care vorbește Mircea Rednic s-au disputat în perioada 4 – 12 februarie, când antrenorul s-a aflat în izolare din cauza infectării cu noul coronavirus. Pe banca dobrogenilor a stat atunci Cătălin Anghel, angajat vechi al lui Gică Hagi și om de încredere al „Regelui”. Viitorul a pierdut partidele cu CFR Cluj, FC Voluntari și FC Argeș.

Mircea Rednic a vorbit și despre situația lui Virgil Ghiță, cel care a ratat un transfer la Ferencvaros, care fusese anunțat în exclusivitate de FANATIK. Fundașul central s-a accidentat, a trebuit operat și va lipsi o bună perioadă de timp de pe gazon.

ADVERTISEMENT

„Situația lui Ghiță e că va lipsi între trei și cinci luni. E o pierdere mare, era un jucător de bază. Am avut problemele mari în zona centrală. Asta nu înseamnă că Mladen și Dobrosavlevici nu sunt buni, dar el era experimentat și era lider al echipei”, a încheiat Rednic.