Mircea Rednic se ține de cuvânt. Ce fotbaliști a trimis la echipa a doua să joace cu Real Bradu

Antrenorul lui Dinamo i-a avertizat pe jucători că dacă nu vor confirma vor fi trimiși la echipa a doua, iar Rednic s-a ținut de cuvânt.

Nu mai puțin de cinci jucători au fost trimiși la echipa a doua a clubului să joace în Liga a treia în meciul de campionat cu Real Bradu.

și i-a trimis la Dinamo 2 pe Marco Ehmann, Alin Dudea, Claudiu Stan, Valentin Borcea, Geani Crețu și Mihai Neicuțescu. Toți au fost titulari și și-au adus aportul în victoria cu 3-1 în fața celor de la Bradu. În tur, Bradu câștigase cu 2-0.

Cea mai surprinzătoare „retrogradare” este a lui Geani Crețu, jucător eligibil regulii U21 și care a fost utilizat în mai multe partide de către Rednic. Crețu a fost folosit ca o improvizație pe postul de fundaș dreapta și evoluat în 13 meciuri în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Dacă Alin Dudea și Claudiu Stan au mai jucat la echipa a doua, Ehmann, Neicuțescu și Crețu revin după mult timp la liga a treia.

Cel mai probabil sunt șase mici ca niciunul dintre cei cinci jucători să nu facă parte din lotul lui Dinamo pentru meciul cu CFR Cluj de duminică, 7 noiembrie.

FANATIK că Mircea Rednic nu a inclus în lotul pentru meciul cu Sepsi nu mai puțin de 11 jucători din cei 41 de jucători legitimați la Liga 1.

Astfel, Eșanu – Nica, Ehmann, Carp, Filip – Mihaiu, Răuță, Kainourgios – Moldoveanu, Nunic, Neicuțescu, au rămas la Săftica să se antreneze cu secundul Iulian Mihăiescu, un unsprezece care în urmă cu câteva etape ar fi fost cu siguranță din primul minut pe teren.

„Eu am răbdare cu unii dintre ei. Cu alții, nu. Unii sunt la echipa a doua, ca să-și revină. Acum am concurență mare, am 30 de jucători. Unii nu vor prinde lotul de 20 și se vor antrena separat sau vor merge la echipa a doua”. – Mircea Rednic