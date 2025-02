Mircea Rednic s-a enervat la conferință și și-a anunțat plecarea după UTA – Sepsi 1-2: „M-am săturat! Așa presiune, zici că doar Champions League ați jucat”

UTA nu se regăsește în meciurile disputate pe teren propriu în 2025. După 0-1 cu FCSB și 1-4 cu CFR Cluj, . Mircea Rednic a tras concluziile la finalul partidei.

UPDATE: Mircea Rednic a anunțat că pleacă de la UTA după îndeplinirea obiectivului: „M-am săturat”

UTA Arad a pierdut meciul de pe teren propriu, scor 1-2 cu Sepsi, în cadrul etapei a 28-a din SuperLiga. Mircea Rednic nu s-a mai abținut la conferința de presă de la finalul meciului. „Puriul” a anunțat că plănuiește să plece de la echipă, după ce își va îndeplini obiectivul, salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

„Mabea – toată lumea l-a înjurat, dar s-a uitat meciurile bune pe care le-a făcut. Dar aici așa e, trebuie să jucăm foarte bine că altfel publicul ne taxează. Nu am avut cu cine să joc la mijloc, l-am tras pe Omondi dar nu a fost ce trebuie, era prea mare bulevard, Mihai trebuia săracul să alerge pentru toată lumea, nu am avut ce să fac, de asta l-am băgat pe Cristea fundaș dreapta și pe Tsouka la mijloc.

Nici din ăștia tineri să bag, nu am avut, la acest meci am fost total descoperiți. E greu, eu cu echipa asta, să aducem un plus, noi nu am adus niciun plus, în afară de Tzionis, nu am fost mulțumit.

ADVERTISEMENT

Dar nici nu pot să îi cer lui Cristea mai mult, în schimb lui Ghezali pot să îi cer, dar văd că nu înțelege nici el. E supărat că nu joacă, dar când intri pe teren trebuie să ajuți echipa, să faci diferența. Nu am soluții, mai sunt câțiva care ar trebui să stea nici măcar pe bancă, ci în tribună.

„Mai sunt mulți care spun să jucăm cu juniori, fraților de ce nu vedeți realitatea, juniorii i-am trimis să joace la o echipă de liga a doua de la retrogradare și ni i-au dat afară, nu avem unul care să se impună acolo, ce vreți să facem…

ADVERTISEMENT

Obiectivul nostru e să salvăm echipa și asta îmi doresc, să salvez echipa și să plec, să îmi văd de drumul meu că m-am săturat! Așa presiune e la echipa asta de parcă spui că doar în Champions League ați jucat, doar pe Messi l-ați avut aici”, a declarat Mircea Rednic, citat de .

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic a reacționat după UTA – Sepsi 1-2

UTA nu a arătat deloc rău în prima repriză a meciului cu Sepsi, dar nu a reușit să profite de ocaziile create, iar oaspeții au dat lovitura în minutul 37 prin Denis Haruț și au intrat în avantaj la pauză. Arădenii au egalat în partea secundă, prin Valentin Costache, care a transformat un penalty, însă după doar trei minute, cu un șut excelent de la distanță. Deși au mai avut ocazii importante, prin Costache și Tsouka, arădenii nu au putut să egaleze.

La final, Mircea Rednic a scos în evidență erorile comise de fotbaliștii UTA-ei la cele două goluri primite. „Normal că sunt supărat și dezamăgit, au fost două cadouri făcute de noi. La primul gol Mihai, în loc să degajeze, vrea să o întoarcă cu exteriorul, la golul doi, nu mai vorbesc. Ca joc, în prima repriză ne-am creat ocazii, dar noi vrem să o băgăm de la trei metri în poartă.

Ei, din două șuturi și jumătate, că au mai avut o bară, tot pe greșeala noastră, au câștigat. Noi, avem situații, ocazii, nu am reușit cu poarta goală să înscriem în prima repriză. Mă deranjează, echipa a revenit, pe un fond bun de joc, tu vrei să preiei cu exteriorul. Ăștia fac mișto, îi zic că e Messi… N-ai voie să te joci, cei care greșesc, plătesc.

Problema e că băieții au o impresie prea bună despre ei, un apărător trebuie să joace simplu, asta le cer. Pot eu să fac o preluare în careu, dar ei n-au cum să facă, trebuie să ai sânge în instalație. N-ai voie să faci astfel de greșeli, cu puțin noroc ei au înscris” a declarat antrenorul UTA-ei.

UTA rămâne cu 33 de puncte după acest eșec și ocupă în continuare locul 11 în Superligă.

„Sunt obligat să fac improvizații”

Tehnicianul a vorbit și despre problemele de lot cu care se confruntă gruparea arădeană: „Este și o situație delicată, am foarte mulți jucători accidentați, Râpă era o soluție ca fundaș dreapta, dar a fost răcit. Hrezdac la pauză nu a mai putut să joace, l-au călcat de zece ori până au primit galben.

Am fost nevoit să joc cu Cristea fundaș dreapta, iar el este atacant. Am un jucător care abia a venit (n.r. Paul-Jose Mpoku) și l-am trimis în Turcia la viză, stă de o săptămână, avem și un atacant (n.r. Nsungusi Effiong) care stă de nu știu când și eu sunt obligat să fac improvizații”.

În acest an, UTA este neînvinsă în deplasare, unde are două remize și două victorii, dar pe teren propriu „roș-albii” nu reușesc să obțină rezultate pozitive. Mircea Rednic a abordat și subiectul atmosferei de la Arad: „Ăștia sunt aici oamenii, nu vor să înțeleagă nicicum, dacă nici ei nu-și pun întrebări… Omondi putea să dea la poartă și nu a dat de frică să nu greșească. Ei sunt profesioniști, nu trebuie să ții cont de asta, se mai întâmplă, nu a fost de la început, oamenii spre sfârșit au avut reacții și poate pe bună dreptate.

Nu am avut soluții, la mijloc sunt Mihai și Hrezdac, care acum trei ani jucau la Pecica (n.r. în Liga a treia) ambii, defensiv sunt buni, sunt jucători care ajută în deplasări, dar acasă, când trebuie să construiești, avem probleme mari”.

Pentru arădeni urmează un duel în deplasare contra Gloriei Buzău, iar în ultima etapă a sezonului regulat trupa lui Mircea Rednic va juca pe teren propriu contra lui Dinamo.