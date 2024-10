Mircea Rednic și-a felicitat jucătorii după UTA – Gloria Buzău 1-0. Eugen Neagoe a răbufnit la adresa unui elev

Mircea Rednic și-a felicitat elevii după ce , în etapa a 14-a din Superligă. ”Bătrâna Doamnă” traversează o perioadă bună. A ajuns la a treia victorie din ultimele cinci meciuri disputate.

Mircea Rednic și-a apărat elevii după UTA – Gloria Buzău 1-0

Soarta celor trei puncte a fost . Mircea Rednic a explicat că nou-promovata Gloria Buzău a fost o adversară redutabilă, chiar dacă fanii gazdelor și-au manifestat nemulțumirea când favoriții nu aveau mingea.

”Noi ne-am propus 3 puncte. Nu a fost așa simplu meciul. Suporterii poate își doreau spectacol. Am mai făcut spectacol pe teren propriu, însă nu am luat toate punctele. Buzăul chiar a fost o echipă care ne-a pus probleme.

Când nu am avut soluții și nu am ținut de minge, publicul a reacționat. Ceea ce am vrut eu astăzi a fost un singur lucru: rezultatul. Am câștigat. Chiar îi felicit pe jucători. Am avut posesie. Chiar i-am felicitat.

Ne așteaptă niște deplasări grele. Când joci cu echipe cu nume, fotbaliștii reacționează bine. Trebuie să recuperăm punctele pe care le-am pierdut acasă”, a declarat antrenorul gazdelor, la finalul partidei, potrivit .

Eugen Neagoe: ”Este o înfrângere nemeritată după tot ce s-a întâmplat”

De cealaltă parte, Eugen Neagoe și-a manifestat nemulțumirea pentru eșecul suferit de Gloria Buzău. Tehnicianul nou-promovatei a afirmat că echipa sa a dominat în totalitate partea secundă a jocului. El l-a criticat pentru ratări pentru Alexandru Ișfan.

”Este o înfrângere nemeritată după tot ce s-a întâmplat. Chiar dacă ei au avut posesia în prima repriză, nu și-au creat nicio ocazie de a marca. Ne-am băgat noi singuri mingea în poartă. În a doua repriză am dominat jocul în totalitate, ne-am creat patru ocazii imense, singur cu portarul.

Așa soluții proaste nu am mai văzut niciodată. Pe o contră puteam să primim și al doilea gol. În rest, ei nu au avut nicio altă ocazie. Nu trebuia să pierdem niciodată acest joc. Alex Ișfan a avut trei ocazii mari, două uriașe. Acesta este fotbalul. Din păcate plecăm fără niciun punct”, a spus și Eugen Neagoe, conform .

Pentru UTA urmează deplasarea de pe terenul lui Dinamo de pe 2 noiembrie. Cu o zi înainte, Gloria Buzău o va primi acasă pe CFR Cluj. ”Bătrâna Doamnă” a urcat la 18 puncte cel puțin provizoriu pe locul 9 în Superligă, în timp ce Gloria Buzău (locul 13, 13 puncte) poate ajunge chiar pe ultimul loc la finalul rundei a 14-a.