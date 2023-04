Mircea Rednic și-a stabilit obiectivele la UTA: ”Cupa și salvarea de la retrogradare direct”. Ce oferte a mai avut

Nemulțumiți de situația din campionat, conducătorii ”Bătrânei Doamne” au decis demiterea lui Laszlo Balint și , chiar înaintea partidei din semifinalele Cupei României Betano cu Universitatea Cluj.

Ce obiective și-a stabilit Mircea Rednic la UTA

Chiar în ziua în care a fost numit la UTA, Mircea Rednic a susținut o conferință de presă în care a anunțat că obiectivele sale sunt câștigarea Cupei României Betano și salvarea de la retrogradare în campionat, indiferent dacă acest lucru vine direct sau în urma barajului.

”Nu am ezitat. În momentul în care am fost contactat ieri (n.r. – luni), am spus ‘da’. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, știu ce înseamnă UTA pentru suporteri, pentru fotbalul românesc. S-au făcut eforturi mari pentru a se crea condițiile bune pentru a face performanță.

Acest lucru m-a făcut să accept. Am venit aici, pentru că am încredere în proiectul UTA, cred că putem să ne realizăm obiectivele. Vorbesc de Cupă și ca echipa să se salveze, direct dacă se mai poate, dacă nu prin intermediul barajului.

Jucători am, misiunea este de a face o echipă. Am văzut și unele meciuri în care UTA a arătat ca o echipă, dar au fost foarte puține. Trebuie să vorbesc și cu jucătorii. Poate nu au înțeles ce înseamnă acest club pentru Arad și pentru suporteri.

Vreau să se implice mai mult, să aibă atitudine și să înțeleagă că trebuie să lase ceva în urmă. Au posibilitatea să facă asta la meciul de joi (n.r. – )”, a declarat Rednic.

Motivele care l-au făcut pe Rednic să semneze cu UTA

Tehnicianul a dezvăluit faptul că a mai avut și alte oferte de la formații din România pe care le-a refuzat, însă a acceptat provocarea de a veni la Arad fiind atras de condițiile bune, inclusiv cele financiare.

”Rednic a avut oferte, aproape toate echipele care și-au schimbat antrenorii m-au ofertat. Am ezitat, nu am vrut, dar în momentul în care mi s-a propus postul de antrenor la UTA nu am ezitat. Am făcut multe greșeli și poate că și CV-ul meu a avut de suferit, pentru că am gândit cu sufletul, ceea ce nu e prea bine.

Aici nu am gândit cu sufletul. Am venit și sunt ferm convins că, cu ajutorul suporterilor și oamenilor din jur, ne vom îndeplini obiectivele pe care le avem. M-a interesat UTA pentru că au un stadion frumos, pe care celelalte echipe nu îl aveau, poate doar echipa pe care o întâlnim joi avea condiții bune.

Sunt aici jucători pe care îi cunosc, cu care am lucrat, mă refer la Anton și Romario Benzar. Condițiile sunt bune și din punct de vedere financiar. Pentru mine Cupa e un trofeu, indiferent de liga în care joci și poziția din clasament.

Vreau să le dau jucătorilor plăcerea de a juca, mai mult entuziasm, pe care nu l-am văzut în ultima perioadă, să fie ca o echipă, să înțeleagă că toți greșim. Vreau să avem o relație bazată pe respect, pentru că am 24-25 jucători din care trebuie să aleg primul ’11’. Poate și calificarea echipei în semifinala Cupei m-a făcut să semnez. Eu tratez cu mare seriozitate meciul de joi”, a mai spus el.