Mircea Rednic, descătușare după ce a salvat UTA de la retrogradare: ”Mi-am asumat un risc. Începeau iar că sunt depășit”

Arădenii au făcut o , pe care au învins-o cu 5-1 în returul barajului de menținere/promovare în SuperLiga, după ce prima manșă s-a încheiat nedecis, scor 0-0.

Obiectivul lui Mircea Rednic pentru sezonul viitor este ca UTA să nu mai ajungă la baraj

La finalul partidei UTA Arad – Gloria Buzău 5-1, antrenorul Mircea Rednic a răsuflat ușurat pentru că a reușit să o mențină pe ”Bătrâna Doamnă” în SuperLiga, însă are ca obiectiv ca echipa să nu mai ajungă într-o astfel de situație.

”Am avut emoții până ne-am așezat mai bine în teren. Sunt foarte fericit. Îi felicit pe jucători că au înțeles mesajul meu, să nu-i dezamăgim pe suporteri. Ne-au oferit un sprijin important azi. Sunt multe lucruri de pus la punct, nu vreau să vorbesc acum, e moment așa important, frumos.

Mi se pare normal să fie plecări și veniri. Când am venit am avut o ușoară teamă. Începeau iar ‘Rednic e depășit’, ‘pe unde a fost nu a făcut treabă’. Mi-am asumat un risc, că am zis că nu mai preiau echipe din mers.

În niciun caz nu trebuie să mai ajungem în această situație. Ați văzut ce s-a întâmplat la celălalt meci de baraj. Condițiile de aici trebuie să se transpună în rezultate mai bune. Acum eu o să fac lotul, pregătirea, iar responsabilitatea mea o să fie sută la sută”, a declarat Rednic.

Postolachi, mulțumit de cum s-a încheiat sezonul

Atacantul Virgiliu Postolachi, autorul unei ”duble” în meciul cu Gloria Buzău, s-a arătat mulțumit de faptul că UTA Arad a reușit să se salveze de la retrogradare și a vorbit despre viitorul său.

”Victoria asta șterge puțin sezonul acesta dificil. Am fost puțin stresați pentru că dacă le dai șanse echipelor mici, acestea devin periculoase. Sunt mulțumit de ce am realizat în acest sezon, dar mi-aș fi dorit să marchez mai mult, sunt atacant, am asta în sânge.

Dar sunt bucuros că am reușit să rămânem în SuperLiga. Nu știu dacă viitorul meu e la UTA sau în altă parte, asta vom vedea, dar mă simt bine aici și mai am un an de contract”, a spus Postolachi.

”Pentru prima dată a fost o seară în care ne-am putut bucura. Am scos-o la capăt până la urmă. Nu a fost stres, a fost concentrare, pentru că . Țintim mai sus în sezonul viitor, sigur vor fi schimbări. Acest oraș și acești suporteri merită mai mult”, a afirmat și Andrei Chindriș.