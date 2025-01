, timp în care a reușit să cucerească titlul de campion al României, să câștige Cupa României, respectiv Supercupa României.

Mircea Rednic și Dănuț Lupu, la un pas de bătaie! Acuze incredibile de blat la Rapid: „A spart totul pe acolo!”

În exclusivitate pentru FANATIK la , Daniel Chiriță a vorbit despre un moment dezamăgitor pe care l-a trăit în perioada când evolua pentru Rapid București.

ADVERTISEMENT

Fost campion al Giuleștiului în 1999, acesta a povestit un episod care i-a avut în prim-plan pe Mircea Rednic și Dănuț Lupu. La acea vremea, Mircea Rednic și-a acuzat colegii de echipă de blat.

„A fost o perioadă scurtă când am fost trimis la FC Național, am jucat cu Rednic, am fost colegi, apoi a venit antrenor, au fost niște divergențe la echipă cu un meci Rapid și Farul, că s-a făcut blat. Rapidul era la retrogradare, noi eram pe locul doi sau trei. Schumacher îl sunase pe unul negru cu care jucase la FC Argeș și îi spunea: ‘Bă, vreți să câștigați, veniți și voi cu ceva’. Caterincă.

ADVERTISEMENT

Rednic a auzit, ne duceam la biliard la IDM și în seara premergătoare meciului, Schumacher, Lupu și Bolohan au fost plecați, au venit la 4 dimineața. De acolo s-a făcut acea conexiune, am făcut 0-0 cu Farul și apoi Rednic a aruncat-o pe nu știu cine, apoi a venit Lupu pe la Pro Rapid, făcea scandal mare, spărgea farfuriile. A zis că dacă îl prinde pe Rednic îl bate.

L-au anunțat pe Rednic să nu vină. I-a zis Nea Mircea să o termine. Eu rămăsesem atunci în cantonament cu Sabău. Au fost niște discuții, niște glume, Schumacher nu a mai vrut să meargă că era dezamăgit, Lupu la fel și am jucat la Reșița atunci, am câștigat și i-am retrogradat. Rednic ne-a acuzat direct. Noi după antrenament: ‘Băi băbăciune, de astea te ții?’ După el a venit antrenor.

ADVERTISEMENT

A venit la mine în saună și a zis: ‘Mă bazez pe tine, pregătește-te’. Mă duc, mă spăl, mă schimb, vine Paul Cazan la mine și îmi spune: ‘Vezi că ești pe lista de transferuri. Tu, Schumacher, Bolohan, toți cei acuzați de blat’. Ăsta era Mircică al nostru. Mi-a arătat lista.

Atunci țin minte că m-a sunat ăsta de la FC Național, Gino, m-a întrebat dacă merg acolo. Era Oli antrenor. Mi-au mărit salariul, m-am dus acolo era top, era că câștigăm și campionatul. După m-a adus înapoi că l-au dat afară pe Rednic și l-au adus pe Hizo”, a declarat Daniel Chiriță la „Suflet de rapidist”.

ADVERTISEMENT

Daniel Chiriță: „Eu iubesc și Rapidul și Petrolul. Petrolul m-a format ca jucător, aici la Rapid am făcut performanță”

„Când am luat campionatul, am dat în perioada aia 3 goluri, la U Cluj, acasă cu FC Național și în Supercupă, când i-am bătut pe Steaua. Amintiri frumoase, când am luat campionatul, a fost foarte frumos atunci.

Sunt momente pe care nu poți să le uiți, rămâi campion și când am luat Cupa României contra Rapidului. De aia nu sunt atât de iubit nici colo, nici colo. Nae Stanciu, cu toate că e rapidist și nu apare, dacă îl vede lumea, e rapidist, e de-al nostru. Eu la Rapid am stat 4 ani jumate, la Petrolul am stat 6 ani, sunt acolo între ele.

Eu iubesc și Rapidul și Petrolul. Petrolul m-a format ca jucător, aici la Rapid am luat cele mai mari sume, am făcut performanță, am luat trofee. Am plecat în fotbalul mare de la Rapid. Poate de la Petrolul nu plecam, de la Rapid am mers la echipa națională, de la Rapid am plecat la Șahtior. Nu am cum să aleg între ele”, a spus Daniel Chiriță la „Suflet de rapidist”.

Mircea Rednic si Danut Lupu, LA UN PAS DE BATAIE! ACUZE INCREDIBILE DE BLAT la Rapid