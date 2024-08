Mircea Rednic, supărat pe fotbaliști și conducere după FC Botoșani – UTA Arad 1-0: „Noi am dormit la corner! / Un atacant a venit accidentat”

Mircea Rednic și-a mustrat jucătorii și șefii din conducerea clubului, după ce UTA Arad a pierdut cu FC Botoșani, în runda a șasea din Superliga.

Mircea Rednic nu și-a menajat jucătorii

, în runda a șasea din Superliga. Golul lui Sadiku din minutul 79, venit în urma unui corner, a făcut-o pe „Bătrâna Doamnă” să înregistreze a doua înfrângere din această stagiune.

Eșecul l-a nemulțumit teribil pe Mircea Rednic. Antrenorul le-a reproșat jucătorilor săi lejeritatea cu care au tratat faza fixă care a dus la singurul gol al partidei, vizațiii fiind experimentații Cornel Râpă și Alexandru Benga.

„La cum s-a jucat, nu am fi meritat să pierdem. În prima repriză am avut trei situații de superioritate. În loc să dăm ultima pasă am dat șutată sau în spate.

Când ai patru situații clare în repriza a doua și nu dai gol, nu ai cum să ai pretenții să câștigi. Ei nu au avut situații clare. Noi degeaba am avut posesie, am dominat jocul. Nu am reușit să înscriem.

Luăm gol din fază fixă. Nu ai voie! Jucătorii mei cu experiență și-au pierdut oamenii, și Râpă și Benga. Dar ca joc nu am ce să le reproșez.

La ce ocazii am avut nu pot să zic de un rezultat de egalitate. La ce ocazii am avut nu am cum să mă mulțumesc cu un egal”, .

Mircea Rednic nu e mulțumit nici de modul în care conducerea a gestionat transferurile

Tot la flash-interviu, „Puriul” a semnalat lipsa de promptitudine pe care a avut-o conducerea lui UTA Arad în această campanie de transferuri. Tehnicianul și-ar fi dorit ca jucătorii să sosească mai repede sub comanda sa.

Atacanții au venit târziu, nu am reușit să le facem viza, și nu am soluții. A venit un atacant accidentat… Au venit Jordan și Ghezali. O să fie concurență, mă bucur.

Sunt trist, le prezint scuze suporterilor că au bătut atât de mult drum. Nu ai cum să te prezinți așa. Asta este, vreau mai mult de la ei. Aradul le-a dat o șansă.

Ei au avut o fâsă de corner și au dat gol. Pe asta s-au bazat. Noi am dormit, iar ei au dat gol, asta este viața. Ce să facem acum?”, a mai spus Mircea Rednic.