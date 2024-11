Mircea Rednic, trădat de Ibrahima Conte. Fundașul de la UTA a comis penalty-ul din care Boupendza a marcat primul gol în SuperLiga. Video

Ibrahima Conte i-a făcut un cadou Rapidului în partida pe care Fundașul din Guineea a comis stupid un penalty și-a permis lui Aaron Boupendza să înscrie în premieră în SuperLiga.

Ibrahima Conte a comis penalty în Rapid – UTA. Boupendza a profitat și a înscris primul gol în SuperLiga

Ibrahima Conte i-a omorât speranțele lui Mircea Rednic în minutul 70 al meciului Rapid – UTA din etapa a 16-a a SuperLigii. La 1-0 pentru gazde, stoperul arădenilor a comis penalty. Conte l-a tras subtil de tricou pe Aaron Boupendza, chiar dacă în acel moment gabonezul era cu spatele la poartă și nu reprezenta un pericol.

Szabolcs Kovacs a arătat fără dubii punctul de la 11 metri fără să fie contrazis de colegii din camera VAR. După o mică neînțelegere cu Claudiu Petrila, Boupendza a „arestat” mingea și și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de pedeapsă.

Vârful în vârstă de 28 de ani le-a dat câteva emoții fanilor giuleșteni. Robert Popa a plonjat în direcția în care a șutat Boupendza, dar mingea s-a dus pe sub goalkeeperul „Bătrânei Doamne”. Gabonezul a făcut astfel 2-0 cu primul său gol în SuperLiga. – vezi

De când a venit la Rapid, Boupendza a mai marcat o singură dată. .

Ce salariu are gabonezul în Giulești



Aaron Boupendza a venit la Rapid în această toamnă din postura de fotbalist liber de contract. Pentru a îl convinge să joace în Giulești, Analiștii FANATIK SUPERLIGA au vorbit despre suma cu care e remunerat Aaron Boupendza.

„Salariul lui Boupendza cred că e mare, poate cel mai mare din fotbalul românesc în momentul ăsta. Nu am date certe dar așa simt, așa am informații. Nu vreau să greșesc dar cred că e un pachet mare. Care ajunge la un milion de euro pe an, din ce știu eu.

(nr. – Un 80.000 de euro pe lună?) Cred că da. Cam așa. Din informațiile pe care le am.”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Apropiat al lui Dan Șucu, Robert Niță l-a contrazis pe consilierul lui Răzvan Burleanu. „Nu are salariul ăsta. Cu prima de instalare și cu salariul nu e nici măcar pe aproape de ce spune Andrei. E la nivelul celor mai bine plătiți fotbaliști de la FCSB să zicem. (n.r. – E peste Olaru?) Pe acolo.

Ținând cont că Olaru joacă de o viață acolo, el (n.r. – Boupendza) venind liber de contract și refuzând de la Zamalek o ofertă de 3.000.000 de dolari. Ajunge la un salariu normal, de top, din România.

În jur de cât are Olaru sau cât a avut și Coman la FCSB. (n.r. – În jur de 50.000 de euro?) Mai jos”, a transmis Robert Niță.