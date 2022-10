Mircea Sandu a dezvăluit salariul pe care l-a avut ca președinte FRF: „Am început cu 50 de dolari”

Mircea Sandu, președinte al Federației Române de Fotbal în perioada 1990-2014, a mărturisit câți bani câștiga din postura de șef al fotbalului din România.

Mircea Sandu, dezvăluiri despre salariul pe care l-a avut ca președinte FRF: „Am început cu 50 de dolari”

, iar FRF a făcut public salariul pe care îl încasează președintele FRF, a venit rândul ca Mircea Sandu să mărturisească cifrele pe care le încasa în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Mircea Sandu a început cu un salariu de 50 de dolari în 1990, urmând ca în 2014, ultimul său an ca președinte al Federației, să încaseze un salariu de 4.000 de euro.

„Mult sub cât am câștigat de la UEFA (n.r. care a fost cel mai mare salariu pe care l-ați avut ca președinte FRF?). Am început cu 50 de dolari în 1990 și cred că am ajuns la până în 4.000 de euro în 2014”, a declarat Mircea Sandu, pentru .

De asemenea, fostul președinte de la Casa Fotbalului a dezvăluit cea mai mare primă pe care a încasat-o de la Comitetul Executiv. „Cred că a fost de vreo 40-50-60 de mii de euro. Nu mai știu exact, sincer. Ce pot să vă spun e că eu băgam mâna în buzunar și o scoteam plină. Cum se spune și în Biblie, când bagi mâna în buzunar, mai scoate și mai oferă”, a continuat Mircea Sandu.

Mircea Sandu: „Sunt drepturi câștigate legal, oficial, niciun fel de problemă”

Mircea Sandu a continuat să vorbească despre vremurile în care se afla în vârful fotbalului din România. Fostul președinte al „laki”, resort de lux aflat la malul mării.

„Eu am făcut multe mese pe care le-am plătit. Cinci sute, o mie de euro. Am învățat și eu de la lumea bună că e bine din când în când să inviți lumea, să stai de vorbă, să pui lucruri la punct. Deci, da, sunt drepturi câștigate legal, oficial, niciun fel de problemă. Din păcate, mojicia nu-i frumoasă.

Să spui că „ăia de dinaintea mea au luat, apoi am început și noi să ne dăm”… E urât! Lasă-i p-ăia cu ce-au făcut. Încearcă să-i depășești dacă poți! Eu asta am avut întotdeauna în mintea mea. Să încerc să-mi depășesc posibilitățile și să fac în special un pic mai mult decât ăia pe care i-am avut în urma mea”, a mai spus Mircea Sandu.

Florin Prunea, despre salariul lui Răzvan Burleanu: „E cel mai bine plătit om din fotbalul românesc! E inadmisibil”

La finalul lunii septembrie, Florin Prunea mărturisea că Răzvan Burleanu câștigă 30.000 de euro lunar în funcția de președinte al Federației Române de Fotbal.

Declarațiile au provocat reacția Federației Române de Fotbal care a făcut public banii pe care îi încasează lunar Răzvan Burleanu. „Salariul lunar al președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, este de 20.000 lei net, aproximativ 4.000 de euro”, arată o parte din comunicatul emis de FRF.

Mai mult decât atât, conform informațiilor FANATIK, , ca director al departamentului de relații internaționale în cadrul FRF (21.100 de lei lunar), față de cât are Răzvan Burleanu în 2022, ca președinte al FRF (20.050 de lei lunar).