Mircea Sandu a ”emigrat” din România. Unde s-a mutat și când ar putea reveni în țară

Mircea Sandu a lăsat problemele din România pentru viața de lux de pe Coasta de Azur. Bunul lui prieten .

Fostul șef al FRF spune că nu este o relocare definitivă. La primăvară trebuie să revină în țară. Are pe rol un proces de delapidare și spălare de bani.

Mircea Sandu explică de ce a ales Franța

Au trecut șapte ani de când Mircea Sandu a pierdut șefia Federației Române de Fotbal. A rămas, însă, cu mai multe procese pe cap. , unul mai este încă pe rol.

Fostul șef al FRF este acuzat de delapidare și spălare de bani în cazul construirii Centrului de fotbal de la Buftea. La primăvară Mircea Sandu va trebui să se prezinte în fața anchetatorilor.

”Da, am plecat joi din România în Franța. Nu este niciun secret, am plecat cu soția mea. Însă, stați liniștiți că nu am plecat definitiv din România. Voi reveni în țară în primăvară și sper să îmi rezolv situația și cu procesele astea.

Și ele au contribuit la înrăutățirea stării mele de sănătate și nu mi-a fost ușor. Până acum ați văzut că am ieșit cu bine din procese și am fost achitat”, a declarat Mircea Sandu pentru .

În speța amintită Mircea Sandu este acuzat că ar fi prejudiciat Federația Română de Fotbal cu 800.000 de euro.

Mircea Sandu se tratează pe Coasta de Azur

Fostul șef al FRF . În 2009 s-a operat, în Franța, pentru cancer la colon, iar anul trecut i-a fost descoperită o tumoare la plămâni și a suferit o nouă intervenție chirurgicală, tot în Franța.

Mircea Sandu spune că a ales orașul-stațiune de pe Coasta de azur – Nisa, tocmai pentru a-și trata afecțiunile de care suferă.

”Știți și voi că eu am tot avut niște probleme de sănătate în ultimul timp. Acum sunt mai bine, iar aici în Franța este o climă care îi permite organismului meu să treacă mai ușor peste problema mea.

Dar și cu asigurările de sănătate aici la Nisa este mai bine. Am posibilitatea să fiu tratat medical mult mai bine. Cum alții aleg să meargă în Dubai, eu am ales Franța”, a mai spus Mircea Sandu pentru sursa citată.