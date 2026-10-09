Mircea Sandu a spus cine trebuie să îl înlocuiască pe Răzvan Burleanu! Propunere neașteptată pentru șefia FRF

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Mircea Sandu știe cine ar putea fi înlocuitorul perfect pentru Răzvan Burleanu în funcția de președinte al FRF. Fostul șef al Federației Române de Fotbal îl vede pe Ciprian Marica, acționarul de la Farul Constanța, drept o variantă ideală pentru conducerea fotbalului românesc.

România s-a făcut de râs în Nations League

Naționala României a început dezastruos noua ediție din Nations League, cu patru înfrângeri în tot atâtea meciuri disputate. „Tricolorii” au debutat cu un eșec în Suedia, scor 1-2, apoi au cedat pe teren propriu în fața Bosniei-Herțegovina, scor 2-4. A urmat umilința de la Varșovia, 0-6 cu Polonia. Nici revenirea pe Arena Națională nu a fost de bun augur. Echipa lui Gică Hagi a cedat în fața Suediei, scor 0-1.

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Rezultatele slabe înregistrate de naționala României în ultima perioadă au atras un . Oficialii FRF sunt arătați cu degetul pentru situația în care a ajuns fotbalul românesc. Răzvan Burleanu, cel care conduce Federația din martie 2014, a câștigat în acest an un al patrulea mandat consecutiv.

Mircea Sandu îl vede pe Ciprian Marica drept înlocuitorul ideal pentru Răzvan Burleanu la șefia FRF

a vorbit despre situația complicată în care se află fotbalul românesc și a identificat un posibil înlocuitor pentru actualul președinte al FRF. Fostul oficial consideră că Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei și actual acționar la Farul Constanța, ar fi o variantă foarte bună pentru această funcție.

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„Bineînțeles că sunt oameni care îi pot lua locul lui Răzvan Burleanu. Eu cred că Marica este un om care poate conduce Federația Română de Fotbal, fără probleme. În afară de faptul că a jucat peste 70 de meciuri la naționala României și a evoluat în străinătate, este un om de afaceri și are noțiunile de business.

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Poate să-și facă oricând o echipă, să aibă în plan reorganizare și proiecte în prima parte. Deci cam în 8 ani să se vadă rezultatele. Dacă îl va alege lumea, da. Nu se văd rezultatele, ok, să se dea la o parte și să vină altul. Asta e viața. Ciprian Marica e un bun organizator, inteligent și care poate participa fără probleme la evenimente FIFA și UEFA. Vorbește bine engleză, germană. Am zis așa pentru că l-am văzut cu inițiative mereu. Probabil mai sunt și alții care pot conduce, pot organiza”, a declarat Mircea Sandu, conform