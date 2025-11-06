Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai ieftine”. De câte ori pe an mai vine în România

ADVERTISEMENT

S-a stabilit de o perioadă bună în străinătate, Mircea Sandu fiind mulțumit de condiții și de vreme. Într-o emisiune a oferit o serie de informații și dezvăluiri despre traiul pe care îl duce în Franța, acolo unde locuiește și fiica sa, Raluca.

Mircea Sandu, despre existența din Franța

Mircea Sandu a decis că este momentul să fie mai aproape de familia sa. S-a mutat în Beausoleil, care este un oraș mic situat în sud-estul Franței. Localitatea se găsește în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur, în departamentul Alpes-Maritimes.

Ajuns la vârsta de 73 de ani, după ce a luat această decizie radicală. Pare că nu regretă pasul făcut pentru că locuiește aproape de fiica sa și de nepoți. Stau separat, însă se vizitează adesea.

În plus, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a subliniat că se bucură din plin de vremea plăcută din această regiune. De asemenea, vine adesea pe meleagurile natale, mai ales în perioadele cu temperaturi crescute.

„Stăm în Franța, dar separat de fata mea. Eu stau cu soția mea, ea e cu copiii. Suntem acolo cu mare bucurie ca să putem să-i ajutăm, așa cum putem. Locuim la Beausoleil, unde e o climă blândă pentru noi, oamenii de peste 70 de ani.

Iarna este inexistentă, sunt temperaturi cu plus și asta ne avantajează. Stăm aproximativ egal, ca timp. Cam șase luni. Vara, stăm în general în România din mai și până prin septembrie.

Țara noastră e atât de frumoasă încât merită să umbli prin ea”, a declarat Mircea Sandu, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, relatează .

Mircea Sandu, paralelă între Franța și România. De câte ori pe an se întoarce în țara noastră

Mircea Sandu a vorbit deschis despre traiul pe care îl duce în sudul Franței. A făcut o paralelă între această țară și România, precizând că sunt diferențe destul de mari între cele două. În primul rând, este vorba de vreme.

În al doilea rând, temperaturile constante din timpul iernii reprezintă un avantaj foarte mare pentru fostul internațional român. Totodată, a subliniat faptul că întreținerea nu este deloc scumpă, deși nu există gaz în zona respectivă. Fostul președinte al FRF susține că mai vine în România alături de soție de „două-trei ori pe an”.

„Acolo, în afară de condițiile de climă, care sunt extraordinar de bune, utilitățile sunt mai ieftine ca în România. Acolo nu există decât electricitate, nu este gaz, și plătim foarte puțin.

De fapt, și Andone spunea că în Spania e aceeași situație, la Marbella. Hrana, calitativ, din punctul meu de vedere, fiind foarte atent la ceea ce mănânc după operația de acum 16 ani, este superioară.

Prețurile, cam pe acolo. Sigur: multe fructe, multe legume, pește”, a completat , Mircea Sandu, mai arată sursa citată mai sus.