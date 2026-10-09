Mircea Sandu cere plecarea lui Răzvan Burleanu și desființează conducerea FRF: „Trândăvesc și mănâncă pe salarii de 20.000 de euro!”

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Mircea Sandu a condus FRF din 1990 până în 2014 și crede că Răzvan Burleanu și cei din jurul său ar trebui să plece din fruntea fotbalului românesc. Le reproșează acestora starea în care a ajuns fotbalul românesc dar și lipsa de asumare. Răzvan Burleanu și compania nu au apărut public pentru a-l apăra pe Gică Hagi după cele patru înfrângeri din Nations League.

Mircea Sandu îl desființează pe Răzvan Burleanu și crede că a venit vremea schimbării la șefia FRF

„Ce pot eu să mai spun? Nu se întâmplă nimic. Întrebați-l pe Cornel Dinu cu cine colabora pe vremuri la comisia tehnică, când era antrenor la naționala României. Selecționerul trebuie ajutat de comisia tehnică. Cei de acum au mai moștenit câte ceva de pe timpurile noastre și acum, cei de la tineret, sunt creația sportului la sate sau fotbal pe uliță, cum se numește.

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Păcat pentru suporteri și pentru Gică Hagi, care știe să fie responsabil. Nu a sărit nimeni în apărarea sa, să spună că i s-a acordat timp, ce proiect a fost pentru Liga Națiunilor. Nimeni nu a ieșit să-l susțină din Federație. Săracu’, Hagi a ieșit și a spus că vrea să termine pe 1 în Liga Națiunilor, asta pentru că așa e mentalitatea lui, de învingător. Din păcate, nu mereu se întâmplă cum vrea el”, a declarat Mircea Sandu la Digi Sport.

Mircea Sandu nu crede că naționala și fotbalul românesc pot progresa cu actuala strategie de la vârful FRF

De asemenea, fostul șef al FRF crede că e momentul ca Răzvan Burleanu să demisioneze de la conducerea FRF, alături de cei au dus fotbalul românesc în prăpastie. Sandu a remarcat salariile uriașe din FRF, raportate la lipsa de performanță și crede că a venit momentul unei schimbări în fotbalul românesc.

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, Croația, Slovenia în ultimii 10-15 ani. La noi nu se vede nimic, nu văd perspective. Eu am spus de mult timp asta cu regula U21. Jucătorii nu trebuie forțați la Liga 1, acolo unde toată lumea vrea să câștige. Trebuie să joace la Liga 2, Liga 3. Un copil bun nu trebuie să aibă această regulă, ci să joace pentru că merită. Yamal a debutat la 17 ani, vedem jucători la Germania, Argentina care debutează la vârste fragede. Mergi pe criteriu valoric, nu pe cel de forțare.

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Toți consilierii de pe acolo (n.r. FRF) nu fac altceva decât să trândăvească și să mănânce. Eu mă crucesc atunci când aud ce salarii sunt. Eu, când am ajuns la 4.000 de euro, eram înjurat pe toate drumurile. Mă făcea lumea hoț, bandit, criminal. Acum aud de salarii de 15-20.000 de euro. Păi voi ați venit să faceți performanță și să obțineți bani în consecință. Nu invers. S-a ales praful și de juniori, de tineret. E cazul să vină altcineva.

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. Am avut și lipsuri, au fost unele greșeli, dar mi le-am asumat. Am pus comisia tehnică să-mi facă un manual de la copiii de 8 ani și până la cei mari. Să știm totul despre ei. Cine se pricepe dintre cei de acum să facă asta? Trebuie să vină oameni inteligenți, care au trăit fenomenul. Au trecut 12 ani și nu s-a întâmplat nimic. Asta jucăm astăzi, fotbalul pe uliță. Punct”, a spus Mircea Sandu, pentru