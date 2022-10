Mircea Sandu, dezvăluire despre Gică Hagi: “Eu și primul ministru l-am ajutat să ia hotelul Iaki! I-am dat 300.000 de dolari de la UEFA”

Fostul preşedinte al FRF, Mircea Sandu, a dezvăluit că l-a ajutat pe Gheorghe Hagi să preia hotelul “Iaki”, alături de fostul prim-ministru, Radu Vasile. “Regele” deţine resortul de lux de la malul mării din 1999.

Mircea Sandu, dezvăluire despre Gică Hagi: “Eu și prim-ministrul l-am ajutat să ia hotelul Iaki!”

Mai mult, Mircea Sandu a dezvăluit că a direcţionat 300.000 de dolari dintr-un proiect UEFA pentru dezvoltarea bazei de la Ovidiu:

“Păi, să nu uităm că eu l-am ajutat după aia pe Hagi! Am venit cu acea propunere într-un proiect al UEFA să-i alocăm 300.000 de euro în dezvoltarea bazei de la Ovidiu. Eu l-am ajutat, cu prietenii mei și cu prim-ministrul Radu Vasile, să participe ca să achiziționeze hotelul pe care îl are la Mamaia.

A făcut un lucru extraordinar acolo. A făcut investiția, a dezvoltat afacerea. El a evoluat și în plan de business, și în plan sportiv și familial. Băiatul și fata sunt foarte, foarte bine. E un om de la care jucătorii ăștia ar avea multe de învățat”, a spus Mircea Sandu într-un interviu pentru .

Cum a ajuns Hagi selecţioner: “Ne-am pus de acord să începem, însă după aia am clacat amândoi!”

Fostul şef de la Casa Fotbalului regretă că l-a pus pe în 2001, după ce a plecat Boloni, spunând că a fost prea devreme ca Hagi să fie selecţionerul României:

“Așa a fost acel moment în care Loți a dispărut și a fost și o presiune foarte mare a publicului, a presei. Mi-aduc aminte că Ioanițoaia scria că 98 la sută din populația României îl dorește pe Hagi. Numai tâmpit și prost să fii să nu zici „Da. Vino!”.

Mai ales că eu țin foarte mult la el. Am jucat cu el, știu ce calități are, și de om, și de sportiv. Am avut o discuție cu el, cu Victor și cu Giovanni la mine acasă. Ne-am pus de acord să începem, însă după aia am clacat amândoi! Poate i se mai oferă această șansă pentru că o merită”, a spus Sandu.

Dacă România trecea de Slovenia, Hagi ar fi rămas mult timp selecţioner: “Ar fi rezistat 5-6 ani aproximativ”

Dacă ar fi reuşit să treacă de barajul cu Slovenia, Miarcea Sandu susţine că Hagi ar fi rezistat în postura de selecţioner cel puţin 5-6 ani, cu un lot bine format care putea să obţină şi alte calificări la turneele finale:

“Un turneu final te ridică și ca jucător individual, dar și ca grup. Mai ales că este una din puținele perioade în care stai mai mult împreună. Adică aveai cel puțin 3 săptămâni împreună de pregătire, participare și așa mai departe.

Deci ceea ce se forma cu participarea la acel turneu final ar fi rezistat 5-6 ani aproximativ. Să nu uităm că Pițurcă în 1998, după ce a fost Campionatul European U21 și l-am pus la naționala mare, a promovat 7-8 jucători de la tineret.

Iar în Portugalia am câștigat cu Mihalcea, Iencsi, Florentin Petre, Roșu și care mai erau acolo. A avut această putere de promovare în grup, dar și de a-i menține acolo”, a declarat Mircea Sandu pentru Gsp.

Gică Hagi a preluat naţionala României în 2001, după ce tricolorii au încheiat pe locul 2 campania de calificare la Cupa Mondială din Coreea de Sud şi Japonia. Cu Hagi selecţioner, .