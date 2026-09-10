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Mircea Sandu (73 de ani) a fost președintele Federației Române de Fotbal timp de 24 de ani. Nu l-a pus însă niciodată selecționer pe marele Mircea Lucescu. După trecerea în neființă a lui „Il Luce”, „Nașul” a dat cărțile pe față și a explicat care a fost cu adevărat problema.

De ce Mircea Lucescu nu a fost selecționerul României în mandatul lui Mircea Sandu

De-a lungu timpului, microbiștii din România au crezut că a fost vorba despre un conflict de orgolii între Mircea Sandu și Mircea Lucescu. „Nașul” are însă o altă variantă când vine vorba de motivul pentru care „Il Luce” n-a ajuns selecționer. E vorba despre mecanismele de vot din Comitetul Executiv. Mircea Sandu a transmis că nu a vrut să forțeze nota și să nu respecte majoritatea din Federație.

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„(n.r. – De ce nu l-ați numit niciodată selecționer pe Mircea Lucescu?) Au fost discuții și regret că n-am apucat să colaborăm. Că nu am avut nimic personal cu el. Pe Răzvan l-am pus antrenorul echipei naționale. Deci nu a fost nimic. Că apăruseră multe zvonuri din astea… Discutam în Comitetul Executiv și au fost și opoziții. Au fost și contra lui, nu doar pentru.

Legat de atitudine, de modul că acaparează tot, vrea să conducă tot. Și atunci, oamenii care erau în Comitetul Executiv au spus nu. (n.r. – Dar în alte rânduri, când ați crezut cu adevărat în ceva, poate ați trecut peste niște opinii din Comitetului Executiv) Nu neapărat. Eu îmi spun punctul de vedere și votul decide. Am învățat acest element al democrațiilor”, a declarat Mircea Sandu, conform

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Mircea Lucescu a avut, de-a lungul carierei sale ilustre, , dar niciunul în perioada în care Mircea Sandu a fost președintele Federației Române de Fotbal.Prima aventură a lui „Il Luce” ca selecționer a început în toamna anului 1981 și s-a încheiat în 1986. Cea mai importantă performanță din acea perioadă a fost calificarea României la Campionatul European din 1984.

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După aproape patru decenii, în august 2024, Mircea Lucescu a revenit pe banca primei reprezentative. Cel mai galonat tehnician român l-a înlocuit pe Edi Iordănescu și a acceptat provocarea având drept principal obiectiv calificarea României la Campionatul Mondial din 2026. Cel de-al doilea mandat s-a încheiat pe 2 aprilie 2026, când a fost anunțată plecarea lui Lucescu de la conducerea echipei naționale. Cinci zile mai târziu,