Sport

De ce Mircea Sandu nu l-a pus niciodată pe Mircea Lucescu selecționerul României: „Acaparează tot, vrea să conducă tot!”. Dezvăluirea făcută după moartea lui „Il Luce”

Fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, a recunoscut că și-ar fi dorit să lucreze cu Mircea Lucescu, dar a dezvăluit că numirea acestuia la echipa națională s-a lovit de o opoziție puternică
Cristian Măciucă
10.09.2026 | 11:20
De ce Mircea Sandu nu la pus niciodata pe Mircea Lucescu selectionerul Romaniei Acapareaza tot vrea sa conduca tot Dezvaluirea facuta dupa moartea lui Il Luce
ULTIMA ORĂ
De ce Mircea Sandu nu l-a pus niciodată pe Mircea Lucescu selecționerul României: „Acaparează tot, vrea să conducă tot!”. Dezvăluirea făcută după moartea lui „Il Luce”. FOTO: sportpictures, colaj fanatik
ADVERTISEMENT

Mircea Sandu (73 de ani) a fost președintele Federației Române de Fotbal timp de 24 de ani. Nu l-a pus însă niciodată selecționer pe marele Mircea Lucescu. După trecerea în neființă a lui „Il Luce”, „Nașul” a dat cărțile pe față și a explicat care a fost cu adevărat problema.

De ce Mircea Lucescu nu a fost selecționerul României în mandatul lui Mircea Sandu

De-a lungu timpului, microbiștii din România au crezut că a fost vorba despre un conflict de orgolii între Mircea Sandu și Mircea Lucescu. „Nașul” are însă o altă variantă când vine vorba de motivul pentru care „Il Luce” n-a ajuns selecționer. E vorba despre mecanismele de vot din Comitetul Executiv. Mircea Sandu a transmis că nu a vrut să forțeze nota și să nu respecte majoritatea din Federație.

ADVERTISEMENT

(n.r. – De ce nu l-ați numit niciodată selecționer pe Mircea Lucescu?) Au fost discuții și regret că n-am apucat să colaborăm. Că nu am avut nimic personal cu el. Pe Răzvan l-am pus antrenorul echipei naționale. Deci nu a fost nimic. Că apăruseră multe zvonuri din astea… Discutam în Comitetul Executiv și au fost și opoziții. Au fost și contra lui, nu doar pentru.

Legat de atitudine, de modul că acaparează tot, vrea să conducă tot. Și atunci, oamenii care erau în Comitetul Executiv au spus nu. (n.r. – Dar în alte rânduri, când ați crezut cu adevărat în ceva, poate ați trecut peste niște opinii din Comitetului Executiv) Nu neapărat. Eu îmi spun punctul de vedere și votul decide. Am învățat acest element al democrațiilor”, a declarat Mircea Sandu, conform digisport.ro.

ADVERTISEMENT
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați...
Digi24.ro
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război

Mircea Lucescu a avut două mandate la cârma naționalei României

Mircea Lucescu a avut, de-a lungul carierei sale ilustre, două mandate pe banca echipei naționale a României, dar niciunul în perioada în care Mircea Sandu a fost președintele Federației Române de Fotbal.Prima aventură a lui „Il Luce” ca selecționer a început în toamna anului 1981 și s-a încheiat în 1986. Cea mai importantă performanță din acea perioadă a fost calificarea României la Campionatul European din 1984.

ADVERTISEMENT
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără...
Digisport.ro
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”

După aproape patru decenii, în august 2024, Mircea Lucescu a revenit pe banca primei reprezentative. Cel mai galonat tehnician român l-a înlocuit pe Edi Iordănescu și a acceptat provocarea având drept principal obiectiv calificarea României la Campionatul Mondial din 2026. Cel de-al doilea mandat s-a încheiat pe 2 aprilie 2026, când a fost anunțată plecarea lui Lucescu de la conducerea echipei naționale. Cinci zile mai târziu, pe 7 aprilie 2026, „Il Luce” s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani.

ADVERTISEMENT
Ștefan Baiaram, transfer de 6 milioane de euro! Universitatea Craiova negociază intens cu...
Fanatik
Ștefan Baiaram, transfer de 6 milioane de euro! Universitatea Craiova negociază intens cu o echipă puternică din Europa
Detaliile transferului lui Ioan Vermeșan: de ce Widzew Lodz și nu U Cluj....
Fanatik
Detaliile transferului lui Ioan Vermeșan: de ce Widzew Lodz și nu U Cluj. Polonezii au explicat motivul pentru care l-au ales pe român
Victor Pițurcă n-are milă de Mirel Rădoi: „Vina o poartă el, 100%”
Fanatik
Victor Pițurcă n-are milă de Mirel Rădoi: „Vina o poartă el, 100%”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
240.000 de euro. Românul care s-a transferat din Italia și a dat lovitura...
iamsport.ro
240.000 de euro. Românul care s-a transferat din Italia și a dat lovitura carierei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!