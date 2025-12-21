Sport

Mircea Sandu, gest superb pentru un fost coleg de la Sportul Studențesc: ”Un fotbalist care a scris istorie în alb-negru”

Mircea Sandu face o faptă impresionantă pentru un fotbalist alături de care a jucat la Sportul Studențesc. Despre ce sportiv foarte cunoscut este vorba, de fapt.
Alexa Serdan
21.12.2025 | 14:28
Mircea Sandu gest superb pentru un fost coleg de la Sportul Studentesc Un fotbalist care a scris istorie in albnegru
Pe cine vrea Mircea Sandu să ajute înainte de sărbători. Sursa foto: captură video YouTube
Fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, recurge la un gest superb. Acesta se îndreaptă către un fost coleg de la Sportul Studențesc, care a scris istorie în echipamentul alb-negru al acestei formații.

Fapta lui Mircea Sandu pentru un fost coleg de la Sportul Studențesc

Mircea Sandu este o persoană cunoscută în fotbalul românesc. A trecut prin încercări grele de când a aflat că suferă de cancer, motiv pentru care nu a stat degeaba când a aflat de situația delicată în care se află un fost fotbalist.

A luat atitudine când a descoperit că un fost coleg de la Sportul Studențesc o duce greu din punct de vedere financiar. Mai exact, este vorba de Petre Grosu, ajuns la vârsta de 70 de ani. Acesta se confruntă cu probleme după moartea soției sale de origine poloneză.

La ora actuală fostul golgheter al sezonului 1981-1982, în perioada în care juca la FC Bihor, are nevoie de sprijin material. Prin urmare, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a decis să facă o faptă impresionantă.

Gestul său de ajutorare are loc prin intermediul unei asociații. Mircea Sandu pune la bătaie mai multe pachete formate din tricou și eșarfă, banii primiți în urma licitațiilor urmând să ajungă la fostul coleg de la Sportul Studențesc.

Comunicatul emis de Asociația Suporterilor Sportul Studențesc

„În prag de sărbători, Asociația Suporterilor Sportul Studențesc București dorește să aducă un strop de lumină în viața unei adevărate legende a clubului nostru – domnul Petre Grosu.

Un fotbalist care a scris istorie în alb-negru și care merită, acum mai mult ca oricând, sprijinul și recunoștința noastră.

 Pentru această acțiune caritabilă punem la dispoziția celor interesați 3 pachete formate din tricou și eșarfă, materiale realizate cu ocazia meciului legendelor dintre Gașca Nebună și AGF din 09.02.2025 – eveniment IN MEMORIAM MAC POPESCU.

Tricourile poartă semnăturile tuturor foștilor jucători prezenți la acel eveniment special. Prețul de pornire pentru fiecare pachet este de 1.000 lei. Cine dorește și poate oferi mai mult, va avea prioritate în a intra în posesia pachetului.

Toate fondurile strânse vor fi direcționate integral către fostul nostru mare jucător, Petre Grosu”, este mesajul pe care l-a transmis Asociația Suporterilor Sportul Studențesc București, pe Facebook.

Reacția fostului jucător de la Sportul Studențesc

Petre Grosu a reacționat imediat ce a aflat despre gestul lui Mircea Sandu. Fostul fotbalist este recunoscător pentru ajutorul pe care-l primește de la colegii din generația sa. În urmă cu 2 ani a avut parte de sprijin de la Gino Iorgulescu.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România s-a implicat la fel cum o face acum fotbalistul care a fost timp de 25 de ani președinte al FRF. Fostul jucător de la Sportul Studențesc a făcut istorie pentru această echipă și nu este de mirare că se bucură de aprecierea foștilor colegi.

„E adevărat ajutorul lui Gino, un om și coleg extraordinar, îi mulțumesc și lui. Mircea Sandu, care a avut mari probleme de sănătate și el, iată că s-a implicat și îi mulțumesc. Pentru mine, Sportul a fost o rampă de lansare.

Am avut colegi de mare caracter, păcat că într-unul dintre sezoane am pierdut titlul de campioni. Eram aproape, dacă n-ar fi greșit Rică Răducanu acea celebră fază când și-a dat autogol. Dar, asta e viața”, a spus Petre Grosu, pentru prosport.ro.

Fostul fotbalist se află într-o situație delicată pentru că are doar 10–11 ani vechime în câmpul muncii. Nu primește pensie sau ajutor social de la statul român. Așadar, nu are niciun venit lunar, fiind înscris și în programul național de diabet.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
