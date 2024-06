Mircea Sandu, la „cuțite” cu Mircea Lucescu: „Să spună cine a luat banii, de ce nu spune. Băi, Mirceo, ai luat-o razna?”

Mircea Sandu (71 ani), fost președinte al Federației Române de Fotbal în perioada 1990-2014, a răspuns acuzațiilor lui Mircea Lucescu.

Mircea Sandu, replică dură pentru Mircea Lucescu: „Du-te și fă plângere la DNA!”

Dacă Unirea Urziceni nu mai există, La scurt timp după acuzațiile lui Mircea Lucescu, clubul moldovean a răspuns printr-un comunicat: „Oțelul Galați respinge categoric orice afirmație care pune la îndoială integritatea și meritul sportiv al titlului de campioană cucerit în 2011”.

„Să spună cine a luat banii, de ce nu spune? Și eu pot face acuzații foarte ușor. Vorba aia… dacă te uiți la Sdrobiș, el spune că tatăl Cooperativei a fost Mircea Lucescu, îl citez doar.

Dacă ai date, foarte bine, du-te și fă inclusiv plângere la DNA. Mircea Lucescu m-a selecționat la echipa națională, eu nu am o problemă. Când am venit în premieră la echipa României, mi-a dat o cupă pentru a celebra momentul, asta în 1972.

Am fost la școală sportivă amândoi, la Sportul Studențesc la fel. Pe Răzvan l-am adus la prima reprezentativă. Am 50 ani de fotbal în teren și administrație, am reprezentat cu cinste România, am făcut investiții. Băi Mirceo, ai luat-o razna? Eu nu vreau să îi reproșez nimic, e treaba lui”, a spus Mircea Sandu la EuroCast 2024, podcast

„Probabil că are resentimente”

„Nașul” consideră că Mircea Lucescu are în continuare un ghimpe împotriva lui deoarece în mandatul său la FRF nu l-a numit niciodată selecționer. „Il Luce” a pregătit echipa națională a României o singură dată, în perioada 1981-1986.

Chiar și fără Lucescu selecționer, sub comanda lui Sandu, România s-a calificat la cinci turnee finale. World Cup 1994 și 1998 și Euro 1996, 2000 și 2008.

„Probabil că are resentimente pentru că nu l-am numit niciodată selecționer. Pe cei pe care i-am ales pentru această poziție au avut rezultate. Am discutat la un moment dat în Comitetul Executiv, unul dintre membrii care colaboraseră cu Mircea Lucescu a spus că dacă vine acesta antrenor la prima reprezentativă, putem să ne retragem cu toții.

Nu am avut nici un fel de problemă cu Mircea, l-am respectat și îl respect în continuare, este un antrenor cu rezultate uriașe”, a adăugat fostul președinte al Federației Române de Fotbal.