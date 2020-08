Mircea Sandu, noi probleme grave de sănătate! S-a operat de urgenţă în Franţa

Mircea Sandu, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal, are din nou probleme grave de sănătate, la 11 ani după ce a suferit o intervenţie chirurgicală pentru cancer la colon.

„Naşului“ i-a fost fost descoperită o tumoare la plămâni, în urmă cu două luni, la un control de rutină, scrie GSP. Şi de această dată, s-a operat în Franţa, la fel ca în 2009. Formaţiunea de la nivelul plămânilor s-a dovedit a fi, de asemenea, malignă şi a necesitat o nouă intervenţie chirurgicală.

Din fericire pentru Mircea Sandu, tumoarea a fost descoperiră într-o fază incipientă, iar şansele de vindecare sunt mult mai mari în acest caz. De altfel, medicii din Nisa, care s-au ocupat de fostul preşedinte de la FRF, i-au transmis acestuia că formaţiunea malignă poate fi extirpată complet prin operaţie.

Noroc mare cu soţia

Mircea Sandu a efectuat un control de rutină înainte de a reveni în România. Pandemia l-a prins în Franţa, la fiica sa, iar în momentul în care s-au redeschis zborurile voia să revină în ţară. La insistenţele soţiei, a mai mers o dată la medic pentru verificări.

În urma controlului de rutină, medicul a observat ceva în neregulă la nivelul plămânilor şi i-a recomandat lui Mircea Sandu să facă cercetări amănunţite. Diagnosticul: tumoare malignă! Din fericire, operaţia a rezolvat problema.

Costurile intervenţiei au fost suportate prin intermediul asigurării de sănătate pe care fostul şef de la Casa Fotbalului şi-a transferat-o în Hexagon. Din spusele medicilor, tumoarea de la nivelul plămânilor nu are legătură cu ce s-a întâmplat în 2009.

În 2009, a făcut chimioterapie şi radioterapie

În urmă cu 11 ani, situaţia lui Mircea Sandu a fost mult mai gravă decât cea de acum. A fost nevoit să suporte şedinţe de chimioterapie şi radioterapie. El a recunoscut că boala a fostul unul dintre motivele pentru care s-a retras de la FRF.

„Nu se compară tratamentul din România cu cel pe care l-am făcut în străinătate. Acolo, când îmi dădeau să beau cocktailul ăla, se duce direct la țintă și vindecă, zdrobește tumoarea și distruge metastaza. În trei luni de tratament, am distrus o metastază de la 5 centimetri până la un centimetru.

Am făcut și chimioterapie și radioterapie. Apoi, m-a operat un doctor specializat în transplant de ficat. Nu mi-a fost bine vreun an de zile. Vai de capul meu. Acum sunt OK, mă mișc, mă bucur de copii și de nepoți“, mărturisea Mircea Sandu, conform aceleeaşi surse.

