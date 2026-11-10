Mircea Sandu s-a convins de FCSB în acest sezon: „Debandadă!”. Ce a spus despre Denis Drăguș

ADVERTISEMENT

FCSB are un nou sezon inconstant, iar ultimele rezultate au readus starea de tensiune la echipă. Mircea Sandu a urmărit eșecul bucureștenilor pe teren propriu cu Corvinul și a spus că echipa lui Laurențiu Reghecampf arată ca una lipsită de coordonate. Fostul conducător al fotbalului românesc a reacționat și în privința salariului pe care îl are Denis Drăguș la formația „roș-albastră”.

Mircea Sandu, fără milă la adresa FCSB-ului

Turul de campionat s-a încheiat pentru FCSB cu un și un loc 8 în clasamentul SuperLigii. Mircea Sandu, cel care la FRF, a catalogat jocul gazdelor drept o „debandadă”, fără un plac tactic concret după care echipa să se ghideze și să obțină punctele dorite. „Am văzut nişte secvenţe din Steaua (n.r. – FCSB) cu Hunedoara (n.r. – Corvinul). Hunedoara a arătat un pic din ceea ce se practică la antrenamente, am văzut ceva şi în teren. La Steaua, nimic. Debandadă, individualism, nu sprijin, nu plan tactic. Nu am văzut nimic la unul dintre cluburile cele mai reprezentative. Suntem departe, departe şi din punct de vedere al pregătirii antrenorilor, departe şi din punct de vedere al pregătirii jucătorilor. Deşi sunt plătiţi…”, a spus inițial Mircea Sandu.

ADVERTISEMENT

Mircea Sandu, șocat de salariul lui Denis Drăguș. Reacție categorică

Pe finalul perioadei de mercato din vară, și încasează un salariu colosal la gruparea roș-albaștrilor: 1.000.000 de euro pe sezon. Mircea Sandu nu este însă de acord cu faptul că atacantul român câștigă această sumă în România în condițiile în care nu s-a remarcat cu nimic pe teren până acum de la transfer. „Aud unul că ia un milion pe an, în România. Păi, băi, frate, trebuie să fii Messi şi Maradona la un loc ca să iei un milion. Şi, de fapt, nu faci diferenţa, că dacă eşti aşa plătit, trebuie să faci diferenţa. Suntem departe şi, din păcate, este greu!”, a mai declarat Mircea Sandu, potrivit

Denis Drăguș, în vizorul lui Laurențiu Reghecampf și al fanilor de la FCSB

Eșecul cu Corvinul nu le-a picat deloc bine „roș-albaștrilor”, antrenorul Laurențiu după fluierul final. Unul dintre jucătorii care l-au dezamăgit a fost chiar Denis Drăguș. „Mai are nevoie de timp. Neinspirat până acum. Din dorința de a face prea multe lucruri, de multe ori nu îți iese!”. La rândul său, jucătorul a promis după meciul contra hunedorenilor că situația sa și a echipei va arăta mult mai bine după pauza competițională. „E bine că a venit și pauza, avem timp să ne pregătim, să lucrăm. Nu se va mai repeta lucrul ăsta și în următorul meci”, a spus atunci Drăguș.

ADVERTISEMENT

Cu Corvinul Hunedoara, Denis Drăguș a fost integralist și a avut 25 de pase reușite din 33 de încercări (acuratețe 76%). Din totalul de 7 șuturi avute, 4 dintre acestea au fost pe poartă, iar trei peste. Nota primită la final a fost 7,2, însă, conform , fanii FCSB-ului au avut mai multe reacții de nemulțumire la adresa atacantului pentru felul în care a jucat. „Joacă, bă, pentru echipă!”, „Ieși, bă, afară!” și „Băă, îți bați joc de noi!” s-au auzit, la final, pe Arena Națională.