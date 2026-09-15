Sport

Mircea Sandu revine în fotbalul românesc: „Încerc să-i ajut!”

Mircea Sandu, gata să se implice din nou în fotbalul românesc. Cine este echipa care va beneficia de sprijinul fostului șef FRF.
Mihai Dragomir
15.09.2026 | 22:00
Mircea Sandu revine in fotbalul romanesc Incerc sai ajut
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Mircea Sandu se implică din nou în fotbalul românesc. Foto: Colaj FANATIK.
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Mircea Sandu (73 de ani) a fost președintele FRF până în 2014. Însă „Nașul” a fost legat de fotbalul românesc cu mult înainte de funcția oficială pe care a avut-o, scriind istorie la Sportul Studențesc. Recent, el a declarat că îi va ajuta pe „studenți”, echipa revenind după 9 ani în Liga 5.

Mircea Sandu se implică la Sportul Studențesc

Sportul Studențesc a revenit în fotbalul românesc, după 9 ani de la desființarea echipei, în 2017. Noua echipă a luat startul în Liga a 5-a din România, bazându-se pe un lot și un staff alcătuite din foști jucători ai echipei, precum Dacian Varga, Tibi Bălan și Răzvan Patriche. Mircea Sandu este la curent cu evenimentul important pentru susținătorii formației bucureștene și a dezvăluit că îi va căuta personal sponsori care să o ajute cu cheltuielile aferente.

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„Am văzut că s-a reînființat Sportul, am jucat 16 ani acolo. Încerc să-i ajut, să le găsesc niște sponsori, să aibă și ei cheltuieli de organizare. Nu mult, 2000, 5000. Știu că atunci când cineva creează ceva, încep să apară contestatari!”, a declarat Mircea Sandu la TV Digi Sport.

Mircea Sandu îl contrează pe Vasile Șiman după atacul lansat la adresa Sportului Studențesc

Vasile Șiman, fostul patron de la Sportul Studențesc, contestă vehement noul proiect lansat la Sportul Studențesc. Omul de afaceri susține că actualul club nu are nicio legătură cu echipa istorică a „studenților”. Mircea Sandu a auzit reacția fostului conducător al echipei și i-a propus o colaborare pașnică spre binele acesteia în viitor.

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„Am văzut că a apărut Șiman cu nu știu ce. Haideți, fraților, să ne întâlnim să vedem cu o readucem la viață, cum bucurăm lumea. Altfel, ne certăm pe nimic între noi”, a mai spus Mircea Sandu, conform sursei citate.

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Următorul meci al „studenților” are loc duminică, 20 septembrie, de la ora 18:00. Sportul va primi vizita celor de la AFC Venus 1914 București, în cea de-a 3-a etapă din Liga 5

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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