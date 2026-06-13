Mircea Sandu șochează! De ce nu a mai candidat la alegerile FRF: „Intram la pușcărie”

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Mircea Sandu (73 de ani) a vorbit pe larg despre momentul în care a decis să nu mai candideze la președinția FRF, după mulți ani în care a îndeplinit acest rol. S-a întâmplat în 2014, atunci când Răzvan Burleanu l-a învins în cele din urmă pe Gică Popescu, după ce acesta din urmă a fost condamnat la închisoare cu executare chiar cu o zi înaintea alegerilor.

De ce nu a mai candidat Mircea Sandu la alegerile FRF

Cel poreclit „Nașul” a explicat că decizia lui de atunci a avut legătură exact cu astfel de chestiuni, în sensul în care a lăsat în mod destul de clar de înțeles că anterior primise anumite avertismente în acest sens. „Prin 2009-2010 a început teroarea. Am câștigat procesul cu Loteria. Am fost singurul președinte de Federație care a deschis acțiune și am câștigat vreo 28-30 de milioane de euro. Dar s-a raportat la cel mai înalt nivel. Că Federația a spart pușculița și ‘terminați cu golanii de la fotbal!’. Ca Ceaușescu. Și a început teroarea. Iar în 2012 am anunțat că nu mai candidez, pentru că eram în pușcărie dacă mai candidam.

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Păi, dacă am spart pușculița… Eu și cu Mitică Dragomir am fost condamnați la trei ani cu suspendare și să plătim 250 de milioane de euro în cazul cu Craiova. Nici Real Madrid nu face atât. Procurorul s-a pensionat, judecătoarea după ce ne-a dat condamnarea s-a pensionat, încă un procuror de la ultimul proces, la 48 de ani s-a pensionat și el, și așa mai departe. Deci, revin. S-a dat sfoară: terminați cu golanii de la fotbal!”, a spus , potrivit

Ce a spus Mircea Sandu despre arestarea lui Gică Popescu

Cu aceeași ocazie, a rememorat și acel moment petrecut chiar în seara premergătoare alegerilor, câștigate atunci, în mod evident, de Răzvan Burleanu, el rămânând în acea conjunctură singurul candidat: „(n.r. Despre noaptea de dinaintea alegerilor de la FRF din 2014) Bineînțeles că-mi aduc aminte. Pentru că Gică Popescu trebuia să candideze și am avut o discuție cu el și cu Puiu Iordănescu (n.r. Anghel Iordănescu) la Casa Fotbalului. Și i-am spus: ‘Haideți să candideze și Puiu, ca în situația în care tu ai probleme, Puiu să fie candidatul nostru’.

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Și Gică Popescu a spus: ‘Nașule, dacă Puiu candidează, eu sunt în pușcărie a doua zi’. Așa că hârtia trimisă de un club pentru candidatura lui Puiu am rupt-o și am aruncat-o la coș. Gică Popescu nu a mai apucat să candideze, pentru că s-a dat acea sentință, deși procurorul solicitase cu suspendare. I-au dat 3 ani și 10 zile ca să nu dea cu suspendare. Adică a fost o chestie absolut mizerabilă.

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Nu, nu se aștepta. Nae Manea mi-a spus atunci: ‘Bă, Nașule, auzi ce se zvonește! Că dacă Copos și ăștia ar da jumătate din afacerile lor…’. (n.r. Ca să scape de închisoare?) Da. Nu știu cum și cui, așa mi-a zis Nae. Dar revenind la întrebarea inițială, 24 de ani cât am fost la Federație cred că au fost un pic cam mulți. Intri într-o rutină la un moment dat”.