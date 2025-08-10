Mircea Sandu vrea o revoluție în fotbalul românesc! Cine este tricolorul care „a cam luat-o razna”

Mircea Sandu crede că rezultatele echipelor românești în cupele europene sunt influențate în mod negativ și de sistemul competițional actual din Superliga, unul care presupune disputarea foarte multor meciuri de-a lungul unui sezon, cu startul stagiunii foarte devreme, mult mai devreme în comparație cu ligile din centrul și Vestul Europei.

ADVERTISEMENT

Mircea Sandu cere o nouă schimbare majoră în fotbalul românesc: „Ar fi fost mai bine un campionat cu 18 echipe”

Așa că fostul președinte al Federației Române de Fotbal a propus revenirea la vechiul sistem din Liga 1, cel cu 18 echipe, nu cu 16 câte sunt prezent, și fără play-off și play-out, deci doar cu 34 de etape într-un campionat, bineînțeles sistem tur-retur.

„Ar fi fost mai bine la primul eșalon modulul clasic, un campionat cu 18 echipe și 34 etape, fără extensia play-off și play-out. Vedeți câte meciuri se adaugă, oricum, și în cupele europene, începem în iulie, programul devine din start extrem de încărcat, după o pauză de vară scurtă, fiindcă sezonul precedent se încheie în luna mai.

ADVERTISEMENT

Ai 40 de partide în Liga 1, plus Cupa României, plus prin Europa, cât reușești să înaintezi, e tot mai complicat. Acolo există oameni puternici financiar, nu mai înțeleg cluburile! Nu sunt în stare să-și apere interesele? E un țel comun să avem o reprezentare lungă în cupele europene, să beneficiem de jucători proaspeți la loturile naționale, să nu crească riscurile de accidentări. Nu știu cine și cum analizează toate aspectele astea la pachet!

FCSB trece printr-un mare dezechilibru și în campionat, și în cupele europene. Dacă nu reușesc să meragă mai departe în Europa League sau în Conference, mi se pare că va exista o problemă și pentru națională, fiindcă ei dau mulți jucători la lot”, a spus , potrivit

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al FRF s-a referit și la Liga 2: „Normal ar fi să existe o organizare pe serii geografice”

În plus, el a mers și mai departe și a vorbit despre necesitatea unei astfel de modificări și în ceea ce privește Liga 2, competiție care în viziunea lui prezintă în acest moment un nivel destul de scăzut, din mai multe motive, în principal de ordin financiar.

ADVERTISEMENT

„E anormal să obligi cluburile, unde oricum există probleme financiare, să se deplaseze de la Satu Mare la Slatina, de la Oradea la Bacău ori de la Reșița la Iași. Asta mai ales acum, în contextul austerității impuse de Guvern, când nu mai văd administrațiile locale foarte dispuse să continue finanțările. Și corect e să nu finanțeze!

ADVERTISEMENT

Normal ar fi să existe o organizare pe serii geografice (n.r. așa cum se întâmpla de altfel pe vremea când el era președintele Federației), fiindcă la liga secundă sunt formații care nu-și permit să circule cu avionul, fac pe drumuri câte trei zile, când să se mai antreneze, să se mai recupereze în mod corect?! De-abia vii dintr-o deplasare istovitoare, nici nu te dezmeticești bine, că urmează meciul următor.

Am citit că s-au retras echipe din competiție din rațiuni financiare, altele abia se descurcă, valoarea ligii secunde este destul de subțire”, a mai spus fostul președinte FRF, conform sursei citate anterior.

Cum a comentat Mircea Sandu situația din prezent de la echipa națională: „Târnovanu a cam luat-o razna în ultima vreme”

De asemenea, cu aceeași ocazie, Sandu a mai analizat și evenimentele din ultimul timp de la echipa națională, cu plecarea lui Edi Iordănescu din funcția de selecționer și înlocuirea lui cu

Mai mult, a vorbit și despre faptul că anumiți jucători importanți pentru prima reprezentativă traversează perioade destul de delicate în ceea ce privește activitatea lor de la cluburi și, în plus, a făcut o afirmație cel puțin interesantă la adresa lui Ștefan Târnovanu, portarul titular de la FCSB.

„Edi Iordănescu a plecat de acolo fiindcă era foarte stresat. Și a simțit, probabil, că a scos maximum din acel grup. Lucescu a preluat reprezentativa într-un moment de recul. Va fi destul de greu să recuperăm în campanie (n.r. cea pentru calificarea la Cupa Mondială) după ce ne-a bătut Bosnia la București.

Și mi se pare că e un context fragil și la nivel de jucători. Ianis nu e nicăieri, Mihăilă s-a dus prin Turcia, să vedem ce se întâmplă cu Man înspre PSV, Drăgușin e accidentat, Burcă s-a refugiat prin China. Rațiu a fost plimbat prin toată Europa, dar, de fapt, nu l-a luat nimeni.

Nici la portari nu stăm strălucit. Moldovan a schimbat iar echipa, Târnovanu a cam luat-o razna în ultima vreme. Parcă sunt prea multe, iar Lucescu va avea o misiune dificilă mai departe. Deocamdată, îi urez și eu la mulți ani pentru aniversarea de 80 de ani! La fel și lui Cornel Dinu pentru cei 77 de ani!”, a încheiat Mircea Sandu.